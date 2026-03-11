Rueda avanza que todas las ayudas de vivienda estarán convocadas este trimestre tras denunciar Besteiro inacción

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que todas las ayudas de vivienda del 2026 estarán convocadas en este primer trimestre durante la sesión del control del Parlamento de Galicia, en la que el secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, denunció que la "falta de política pública" del Gobierno gallego después de 17 años del PP deja a una "generación entera" sin poder acceder a una vivienda.

En la sesión de control del Parlamento de Galicia, Besteiro ha preguntado al presidente si considera que las políticas de su Ejecutivo están realmente solucionando el "grave problema" de acceso que existe hoy en la comunidad.

El dirigente socialista ha sostenido que la evolución de los datos demuestra "justo lo contrario" y ha dicho que el número de personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda pública pasó de alrededor de 15.000 al inicio de la legislatura a casi 31.000 en la actualidad, una cifra que, en su opinión, evidencia que cada vez hay más gallegos y gallegas que no pueden acceder a una vivienda en condiciones asumibles.

Según ha afirmado, esto significa que el registro crece a un ritmo de alrededor de 700 personas, una tendencia que, a su juicio, refleja "con claridad" que el problema no solo no se está resolviendo, sino que "continúa agravándose".

Por su parte, el presidente de la Xunta ha asegurado que Besteiro trae este tema a la Cámara tras el "recado de Ferraz" pese a ser un "problema" común de todas las comunidades. "Si es así, el Gobierno de España algo tendrá que ver también", ha afirmado para preguntarse por qué hay "un ministerio de Vivienda" si este no tiene competencias.

Rueda, que le ha sugerido a Besteiro que "qué bien estaría allí" el socialista "trabajando poco", ha censurado que si el de la vivienda "es solo un problema de las comunidades autónomas" y "responsabilidad exclusiva" de la Xunta, el presidente Sánchez salga "cada tres meses prometiendo cientos de miles de vivienda" sin que se vea "la primera".

El máximo mandatario autonómico ha invitado tanto al portavoz del PSdeG como a la líder del BNG, Ana Pontón, a acudir a ver "cómo trabaja" la Xunta. "Podrá comprobar lo que estamos haciendo en este año 2026, 500 millones de dedicados a la vivienda", ha dicho Rueda, que ha asegurado que de esos 500 millones la Xunta pone el 90%, Europa el 10% y el Gobierno central "cero".

Por todo ello, Rueda ha cargado contra la "mucha propaganda y mucho hablar, pero no hacer nada" del Gobierno y ha aprovechado para referirse a todas las medidas puestas en marcha por su Ejecutivo y avanzar que en este primer trimestre del año la Xunta tendrá convocadas todas las ayudas de vivienda del 2026, algo que sucederá con la nueva convocatoria de apoyos por valor de 2 millones de euros para acceder a una vivienda en propiedad con un máximo de 20.000 euros por hogar.

Rueda ha recordado el compromiso de construir 4.000 viviendas públicas en cuatro años, en la presente legislatura, y 6.000 en seis, llegando a las 10.000 en el año 2030. De ellas, conforma ha indicado, ya se encuentran en diferentes fases de ejecución 3.000 y este año se entregarán las primeras de la legislatura en Pontevedra, Santiago y Mos.

El titular del Gobierno gallego también ha recordado otras medidas de la Xunta en esta materia, como los 12 Proyectos de Interés Autonómico declarados en 11 ayuntamientos, el desarrollo de suelo para 20.000 viviendas con protección social en esta legislatura, 10 millones para financiar vivienda protegida sin intereses, la protección indefinida de vivienda clasificada como pública, distintas rebajas fiscales, la reforma de bajos comerciales para destinarlos a hogares, el plan Fogar Vivo, 4 millones en avales hipotecarios para gente joven o el Bono Emancípate.