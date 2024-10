Rueda avanzará este martes las líneas de los presupuestos para 2025, que incluirán nuevas medidas en vivienda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzará este martes en su comparecencia en el Parlamento de Galicia las "grandes líneas" de actuación de su Gobierno para el próximo año y lo que resta de legislatura a través de los presupuestos, en los que ha avanzado que se incluirá una batería de medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

"El presupuesto del año que viene tendrá una inversión importante en materia de vivienda. Es un problema para la sociedad gallega y la Xunta de Galicia tiene que responder a esa inquietud", ha dicho Rueda, que ha sostenido que hay muchas formulas para favorecer el acceso a la vivienda y que aquellas que necesitan "reflejo presupuestario" lo tendrán en las cuentas del próximo ejercicio.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, el máximo mandatario ha explicado que aprovechará la cita para desgranar la grandes líneas que quiere llevar a cabo su Gobierno a medio y largo plazo en asuntos como la vivienda; así como para poner en valor algo que, en su opinión, debería "ser normal" pero es "excepcional", como el hecho de que Galicia vaya a tener el año que viene unos presupuestos.

Y es que Rueda ha señalado que, a diferencia de lo que se ve con el Gobierno central, Galicia "otra vez va a tener unos presupuestos el año que viene" para "poder llevar a cabo todo aquello que está planificado". "Esto es fundamental, no es lo mismo tener presupuestos que no tenerlos. Hay muchas cosas que no se pueden hacer si no tienes presupuestos y tienes que prorrogar los anteriores. Por lo tanto, Galicia volverá a tener esa normalidad institucional de tener unos presupuestos", ha dicho.

Rueda, que ha avanzado que "habrá algún anuncio" de las cosas que pretende hacer, ha afirmado tener la voluntad de dar la "tranquilidad" a los gallegos de que el Gobierno gallego tiene planificado lo que quiere hacer y de que tiene instrumentos para poder llevar esas políticas a cabo.

REBAJAS FISCALES

Además, cuestionado sobre si las cuentas de la Xunta para 2025 incluirán nuevas rebajas fiscales, el presidente gallego ha dicho reflejarán algunas de las ya anunciadas, como la de sucesiones.

De este modo, ha incidido en que las cuentas incluirán todas las rebajas fiscales anunciadas en años anteriores, que cada año tienen que tener su reflejo, y las avanzadas como compromiso electoral. "Por tanto, el 1 de enero, con el presupuesto aprobado, se verá como todos los compromisos fiscales anunciados serán una realidad", ha afirmado.

Rueda ha sostenido que esta es la diferencia entre un gobierno que baja impuestos, como el suyo, y el Gobierno central, del que ha asegurado haber perdido la cuenta de la cantidad de impuestos que ha incrementado.

EXPECTATIVAS MODERADAS EN LA OPOSICIÓN

Por su parte, los principales grupos de la oposición, BNG y PSdeG, esperan con expectativas moderadas la comparecencia en el Parlamento del presidente gallego, Alfonso Rueda, prevista para el pleno que arranca este martes. Así lo han ratificado la viceportavoz del BNG Olalla Rodil y el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha esgrimido que lo que urge a Galicia es "un giro radical" en los Orzamentos y "centrarse en los verdaderos problemas del país".