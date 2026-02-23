Rueda cifra en 1.150 las incidencias resueltas en vías autonómicas por temporales y defiende el mantenimiento

Archivo - Un árbol caído sobre el tendido eléctrico corta la circulación en una carretera de Carballo (A Coruña). - CONCELLO CARBALLO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha señalado este lunes que la Xunta resolvió 1.150 incidencias en las carreteras autonómicas a causa de los temporales sucesivos que han afectado a la comunidad en las últimas semanas, en una comparecencia en la que ha reivindicado la importancia del mantenimiento.

Los datos los refleja un informe elaborado sobre las incidencias producidas en la red vial a causa de los sucesivos episodios de borrascas, en el que también se recogen 233 operaciones relacionadas con la viabilidad invernal.

Tras el Consello de la Xunta, Rueda, quien ha recordado que la red vial autonómica cuenta con una extensión de casi 5.500 kilómetros, ha defendido que "garantizar su seguridad es una prioridad". De hecho, ha reivindicado la inversión para su mantenimiento, que este año alcanza los 71,5 millones.

El documento evaluado en el Consello da Xunta detalla las incidencoas registradas en las carreteras autonómicas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de febrero, intervalo en que tuvieron lugar reiterados episodios de climatología adversa.

Así, el presidente ha explicado que "la práctica totalidad de estas 1.150 incidencias ya fueron resueltas". Entre las intervenciones efectuadas destacan, por una parte la limpieza de restos en las vías, como agua en la calzada, desprendimientos o árboles o ramas caídas y, por otra parte, el arreglo de problemas en el drenaje o en los pavimentos.

Además, también se han llevado a cabo tareas de vialidad invernal, que incluyen los tratamientos preventivos antihielo y la retirada de nieve.

POR ÁREAS

Dada la extensión de la red vial autonómica, casi 5.500 kilómetros, existen siete áreas en la comunidad y en cada una opera un contrato de conservación para la vigilancia permanente de las carreteras y la realización de las actuaciones necesarias.

En el área de Pontevedra sur se contabilizaron 196 incidencias y fueron necesarias 18 operaciones de vialidad invernal, y en Pontevedra norte hubo 145 incidencias y 19 procedimientos de vialidad invernal.

En el área de A Coruña sur, el informe recoge 155 incidencias y 13 operaciones de vialidad invernal; y en la de A Coruña norte, 116 problemas y 11 procedimientos relativos a episodios de hielo y nieve.

En la zona de Ourense, fueron 237 las incidencias registradas en las carreteras y se llevaron a cabo 77 actuaciones de vialidad invernal. Finalmente, en el área de Lugo sur, los profesionales de conservación atendieron 115 incidencias y 50 operaciones de vialidad invernal, y en la zona de Lugo norte, 186 problemas en las carreteras y 45 actuaciones de vialidad.

TALUD INESTABLE EN LA PO-332

Rueda ha asegurado que casi todas las incidencias ocasionadas durante el periodo analizado fueron ya solucionadas y solo está en proceso de reparación un talud inestable en la PO-332, en el punto kilométrico 8+500.

En relación con las vías de alta capacidad, también está avanzando el proceso de acondicionamiento tras el corrimiento de tierras en Xalde, en Moaña, en la autovía de O Morrazo (AG-46), donde se prevé una inversión de casi 780.000 euros.

Además, se está acometiendo la reparación de un talud en la autovía de O Val Miñor (AG-57), en Gondomar, con un coste estimado de casi 110.000 euros.

IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO CON EL FOCO EN EL GOBIERNO

Sobre la situación de otras vías, titularidad del Gobierno o de otras administraciones como las diputaciones provinciales, Rueda ha defendido la importancia del mantenimiento, incluso, de ser necesario, priorizándolo por delante de nuevas construcciones.

"Sinceramente, creo que es mejor aplazar la ejecución de un tramo nuevo o de alguna autovía y dedicarse a mantener lo que ya tenemos. Creo que gobernar es priorizar recursos y el mantenimiento es absolutamente esencial", ha esgrimido.

Esta coyuntura, ha continuado Rueda, es "todo lo contrario" a lo que se está viendo en autovías y otras infraestructuras de titularidad estatal "con muchísimo tráfico y muchísima importancia estratégica". Al respecto, ha asegurado que la Xunta, al igual que ciudadanos particulares, ha "protestado" por lo que considera una situación "inadmisible" .

Entre otras cuestiones, Rueda ha citado carriles "inutilizados" por estar en un estado que "hace imposible" circular por ellos sin riesgos para los vehículos. "Mi intención es que eso no pase en las carreteras autonómicas", ha esgrimido.

Finalmente, sobre el escenario derivado de la sucesión de borrascas tras los efectos de los incendios del pasado agosto, el presidente gallego ha recordado que la Xunta hizo "actuaciones de urgencia" tras los fuegos "en previsión de que llegaran las lluvias". "Y llegaron. Seguiremos haciendo, en la parte que nos toca, ese esfuerzo si es necesario", ha concluido.