Rueda cifra en casi 3.000 los expedientes resueltos con el nuevo modelo gallego de gestión del litoral

Archivo - Playa en Valdoviño. - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado que el nuevo modelo gallego de gestión del litoral, impulsado por la Xunta a partir del 1 de julio de 2025 --cuando se hizo efectivo el traspaso de la competencia--, permitió resolver hasta el momento "casi 3.000 expedientes en menos de año y medio" en este ámbito.

Rueda ha reivindicado los pasos dados gracias a la transferencia de esta competencia que ha permitido "optimizar" la gestión del litoral "apostando por agilizar, simplificar y homogeneizar" los distintos tipos de trámites relacionados con la ocupación y los usos de la franja costera en la Comunidad.

Y tras destacar la relevancia de la transferencia de la competencia de gestión del litoral, que se obtuvo en 2025 convirtiéndose en el primer traspaso desde 2008, ha manifestado su deseo de que, como estaba previsto, el jueves se puedan cerrar con la presencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, los traspasos de las autorizaciones iniciales de trabajo para extranjeros y de la gestión de aeródromos no comerciales.

En esta coyuntura, el Gobierno ha analizado un informe en el que se da cuenta de los primeros resultados prácticos del traspaso efectivo a Galicia hace 16 meses de las funciones y servicios en materia de ordenación y gestión del litoral.

En este periodo, según ha indicado Rueda, "se tramitaron cada día una media de cinco autorizaciones" y títulos habilitantes tanto en el dominio público marítimo-terrestre como en la zona de servidumbre de protección. Fueron, en total, 2.382 actuaciones tramitadas por parte de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a las que hay que sumar otros 611 informes que habilitaron la ejecución de distintas intervenciones en el litoral.

La Xunta destaca que esta nueva etapa de gestión de la costa en clave autonómica "abrió el camino hacia una tramitación más sencilla, homogénea y accesible, ya que permitió introducir cambios importantes". Uno de los primeros y de los más destacados fue el establecimiento de una solicitud electrónica única para las autorizaciones y concesiones en la costa, que pasan así de los cinco modelos de solicitudes que había en papel a solo uno y en formato digital.

En materia de simplificación también se unificaron los criterios técnicos de las solicitudes, la duración de las autorizaciones temporales y la homogeneización y revisión de las garantías económicas y de las tasas administrativas aplicadas en las tres provincias gallegas costeras, con el fin de garantizar condiciones comunes para todas las gallegas y gallegos.

AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE 'CHIRINGUITOS'

En estos 16 meses, además, la Xunta reivindica que avanzó hacia un modelo propio de servicios de temporada, "apostando por alargar el período hábil de este tipo de actividades y por medidas que contribuyan y animen a garantizar que los establecimientos presentes en la costa sean cada vez más biosostenibles".

Este año fue el primero en que se amplió la duración de este tipo de servicios de temporada desde el primer viernes de Semana Santa hasta el 31 de octubre de forma ininterrumpida, un periodo en que la Xunta --ha insistido-- autorizó casi 900 actividades entre chiringuitos de playa, terrazas, casetas de salvamento o de alquiler de canoas, entre otros.

En ese sentido, la campaña de 2027 será más larga al coincidir la Semana Santa en el mes de marzo (en concreto, del 19 de marzo al 31 de octubre).

Asimismo, la Xunta recuerda que reforzó la información y el acompañamiento a la ciudadanía, a los ayuntamientos y a los sectores económicos mediante la puesta en marcha del portal Galicia Litoral (que recibió 20.500 visitas en su primer año en funcionamiento), la atención especializada a través del teléfono 012 (con 240 llamadas mensuales atendidas sobre cuestiones del litoral) y seminarios formativos (como el dirigido a ayuntamientos costeros para abordar la preparación y tramitación de los servicios de temporada de 2027).

En la misma línea, también se puso a disposición de los ayuntamientos y particulares una guía conjunta de servicios de temporada en el litoral de Galicia, disponible en Galicia Litoral y que aporta información básica y de utilidad, así como las fechas clave para los interesados.

PRÓXIMAS MEDIDAS

Para seguir avanzando en este nuevo modelo de gestión autonómica del litoral, la Xunta pondrá en marcha en 2027 el programa 'Praias azuis', con el fin de impulsar una red de arenales más sostenibles, eficientes, accesibles e integrados en el paisaje. Destacan dos órdenes de ayudas: el Bono sostible azul, para apoyar con hasta 5.000 euros a los titulares de chiringuitos que introduzcan en este tipo de establecimientos mejoras de eficiencia e integración con el paisaje costero, y ayudas para los ayuntamientos costeros para mejorar la accesibilidad, los servicios y el uso responsable del agua y de la energía en sus playas.

Además, el futuro Registro de autorizaciones y concesiones --que previsiblemente se pondrá en marcha este mismo año-- permitirá integrar de forma progresiva en un instrumento público los títulos otorgados en el dominio público marítimo-terrestre, mejorando la transparencia, la trazabilidad y la coordinación administrativa de todos los agentes implicados en los usos y actividades que se desarrollan en la franja costera.