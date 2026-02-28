Rueda, sobre la colonización de América: "No podemos admitir que todo el mundo fue allí con intención de destruir"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en Baiona - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha cargado contra quienes "intentan enjuiciar la historia de XV, XVI, XVII con esquemas del siglo XXI", refiriéndose a la colonización de América. "No podemos admitir que todo el mundo fue allí con intención de destruir", ha manifestado.

Unas declaraciones que ha realizado en el marco de la celebración del 533 aniversario de la Arribada de la Carabela Pinta al Puerto de Baiona, uno de los barcos que utilizó Cristóbal Colón para llegar a América.

El mandatario gallego ha señalado a aquellos que "intentan enjuiciar la historia con sus esquemas" y que muchas veces con "una superioridad moral solo admiten como verdadero aquello que encaja con su ideología y no admiten ningún otro planteamiento ni punto de vista".

"Todo lo que España y por lo tanto todos los que formamos parte de España, hicimos en América, desde el principio. Todo lo que América después hizo por nosotros, con esos miles y miles de gallegos que en sucesivas oleadas tuvieron que emigrar cuando aquí las cosas eran mucho más difíciles, creo que merecen que la historia se cuente correctamente", ha subrayado.

Así, ha remarcado que "sin pensar que hay todo se hizo bien y que todo el mundo era bueno", lo que "no se puede admitir es que todo el mundo era malo y fue allí con intención de destruir". En este contexto, ha celebrado que la relación "estrecha" que hay entre Galicia y América "empezara hace mucho tiempo y se mantenga hoy también".

Además, en su intervención ha agradecido a todos los habitantes y al mandatario local que el Camino Portugués de la Costa tenga una "cantidad de peregrinos enorme". Al respecto, ha criticado a los que dicen que hay demasiados turistas en Galicia, asegurando que son "los mismos que niegan la historia y son los mismos que solo les valen sus verdades".