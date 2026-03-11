Rueda comparte el "no a la guerra", pero avisa: "Sí a compromisos internacionales, no a conveniencias de Sánchez"

Imagen del Hemiciclo durnate el minito de silencio en recuerdo a las víctimas del atentado del 11 de Marzo de 2004 - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La guerra en Oriente Medio ha marcado este miércoles el arranque de la sesión de control del Parlamento de Galicia, en la que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha compartido el "no a la guerra", pero ha avisado: "Aquí decimos no a la guerra, sin ninguna duda, pero también decimos sí a los compromisos internacionales y no a las conveniencias personales, como siempre, del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez.

Y es que el conflicto internacional ha marcado este martes el arranque del careo entre Rueda y los líderes de la oposición, José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG) y Ana Pontón (BNG) en una jornada en la que la Cámara ha iniciado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004 en el día en el que se cumple su 22 aniversario y en el que también se conmemora Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Este acto simbólico fue solicitado el martes vía registro por el secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro, quien este miércoles ha iniciado su intervención recordando los atentados terroristas de Madrid de hace 22 años y ha apelado a "recordar a las víctimas, a sus familiares" pero también a "reafirmar un principio irrenunciable" como es la "defensa de la paz, de la libertad y de lucha contra violencia".

"Toca elegir, señor presidente, toca elegir entre guerra o paz, toca elegir sí a la soberanía nacional, sí al derecho internacional, sí a las normas que entre todos nos hemos dato para regular el orden internacional o bien optar por la ley de la selva que proponen Trump y sus adláteres", ha manifestado el jefe de filas del PSdeG.

Besteiro ha subrayado que esta "defensa por la paz" y la "apuesta por la soberanía nacional" y de "Europa" es, sobre todo, "defender el orden internacional frente a la ley de la selva" y unas ideas que, en su opinión, "comparten la inmensa mayoría de los gallegos y gallegas". Por ello, ha lamentado que no se haya llegado a acuerdo entre los grupos para aprobar una declaración institucional sobre este asunto como ellos proponían.

RUEDA RECUERDA A LAS VÍCTIMAS DE ETA

En su réplica, el máximo mandatario autonómico ha sostenido que este recuerdo a las víctimas debe ser extensible a todas, también a las de la banda terrorista ETA, que "mató a muchos gallegos".

Dicho esto, ha sostenido que a Besteiro "se le acumulan los recados de Ferraz" y ha le ha trasladado. "Aquí decimos no a la guerra, sin ninguna duda, pero también decimos sí a los compromisos internacionales y no a las conveniencias personales, como siempre, del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez.

Rueda ha sostenido que Sánchez "tiene que dirigir toda la política de España, incluida la política exterior, a su absoluta conveniencia". "A eso sí que decimos no", ha subrayado.

Todo ello en una sesión en la que tanto los diputados del PSdeG como del BNG han portado carteles en los que se podía leer el lema 'non a guerra', unas inscripciones que los diputados nacionalistas ya portaron en la jornada del martes en el Hemiciclo.