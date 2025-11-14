Rueda convoca un nuevo 'retiro' con sus conselleiros, este año en Meis, para poner en común prioridades políticas

Rueda, durante un paseo con parte de su equipo en el 'retiro' del año pasado. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha convocado para el fin de semana un nuevo 'retiro' con sus conselleiros, este año en la Pousada de Armenteira, en Meis (Pontevedra), encaminado a poner en común las prioridades políticas de los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico.

El de este fin de semana será el segundo evento de este tipo desde que es presidente de Galicia y después de que en septiembre del año pasado recuperase esta fórmula, muy utilizada por el fallecido Manuel Fraga cuando dirigía la Xunta --y para la que, en varias ocasiones, eligió monasterios-- para enclaustrarse con sus equipos.

El año pasado eligió el Palacio de Sober, un hotel en pleno corazón de la Ribeira Sacra, para diseñar, en diálogo con sus conselleiros, las líneas de acción a corto plazo para la Xunta y también los planes estratégicos para la legislatura.

En este ejercicio, fuentes de la Xunta han confirmado a Europa Press que Rueda ha vuelto a optar por el 'retiro' de trabajo y elige de nuevo un hotel: la Pousada de Armenteira, de cuatro estrellas. Acudirá todo su equipo de gobierno y se estrenará en una reunión de este tipo Marta Villaverde, nombrada titular de Mar tras la dimisión de Alfonso Villares a raíz de una denuncia por supuesta agresión sexual.

"DIÁLOGO FLUIDO Y CONSTANTE"

Las fuentes consultadas por Europa Press subrayan que el objetivo es "poner en común" las prioridades de cada departamento, profundizar en la cooperación entre consellerías y "buscar sinergias".

De hecho, agregan, "el énfasis en mantener un diálogo fluido y constante es una de las señales de identidad de esta Xunta".

FORMATO

En privado, durante la jornada del sábado --en la que está prevista una foto de familia, al igual que el año pasado--, cada conselleiro planteará sus principales líneas de actuación y el domingo habrá una intervención abierta del presidente a los medios en la que informará del encuentro.

Finalmente, la Xunta incide en que esta es "una puesta en común" que resulta especialmente relevante ahora que se están tramitando los presupuestos para 2026, unas cuentas que, concluye, "superan por primera vez la barrera de los 14.000 millones de euros y que "hacen un esfuerzo sin precedentes en el ámbito social".