Rueda cree que a Sánchez "no le importa en absoluto" la oficialidad del gallego, sino "dar vida a Puigdemont"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no le importa en absoluto" la oficialidad del catalán, gallego y euskera en Europa, sino que "lo que le importa es conceder un poco más de carrete y de vida al señor Puigdemont".

Preguntado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta sobre si la Administración autonómica mantiene contactos con la Unión Europea para lograr la oficialidad, así como por el anuncio de acuerdo de apertura de diálogo entre España y Alemania para tratar de buscar una solución a este asunto (uno de los acuerdos entre el PSOE y Junts para la investidura de Sánchez), Alfonso Rueda ha esgrimido que tiene "poco que decir" sobre un anuncio que "anunciaron como un gran acuerdo" y que "no les ha durado ni 24 horas".

En este sentido, el titular del Ejecutivo autonómico ha recordado que "ya salió el máximo responsable del Gobierno alemán" a decir que "no habían variado su postura" y que "todo lo que intentaba decir el Gobierno español no era como se estaba anunciando".

"Por lo tanto, poco más que comentar sobre ese asunto y la postura de la Xunta no ha variado en absoluto", ha zanjado.