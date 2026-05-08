Rueda critica "falta de información inmediata" sobre el hantavirus y exige "certezas y coordinación" al Gobierno

Archivo - El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado una sensación de "descoordinacion inicial y falta de información inmediata" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el brote de hantavirus detectado en el crucero 'MV Hondius' y ha exigido "certezas y coordinación".

Preguntado por los medios este viernes en un acto en Santiago, el presidente autonómico ha asegurado que "es el Gobierno central quien tiene que asumir la coordinación por muchas razones", entre las que ha mencionado "la coincidencia geográfica, que el barco va a llegar a Canarias y por todo lo que implica en el país".

"Lo que pido a partir de ahora es que haya la máxima coordinación y transmisión de información con todas las comunidades autónomas, que no queremos otra cosa que trabajar de la mano del Gobierno, que tiene competencias en todo el territorio nacional, para estar preparados para cualquier contingencia. Eso es lo que realmente transmite tranquilidad a la población", ha aseverado.

"Espero que sea así y pongo la sanidad gallega a disposición de coordinarse con el Gobierno central. Espero que sea así, no queremos otra cosa, no se entendería otra cosa", ha concluido.

En este contexto, ha confirmado que la Xunta está en contacto con el entorno familiar del ornitólogo vecino de Cariño (A Coruña) que permanece a bordo del buque donde se localizó el brote de hantavirus. "Sabemos que se encuentra bien, afortunadamente. Espero que siga así y que, cuanto antes, pueda estar con nosotros, lógicamente después de pasar todo el proceso que se decida", ha subrayado.