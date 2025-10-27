Rueda critica la reacción del BNG por los mensajes de Santos Queiruga sobre Prado: "Ninguna condena directa"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado la reacción del BNG tras los mensajes de Rogelio Santos Queiruga --número 4 del Bloque en las elecciones europeas-- en redes sociales contra la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y ha reprochado que los nacionalistas se "descuelgan diciendo que son mensajes personales" y no realicen "una condena directa".

A preguntas de los medios este lunes en rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, Alfonso Rueda ha cuestionado "qué estaría diciendo el BNG" si quien escribió "esas barbaridades" fuese una persona "tan vinculada al PP" como Santos Queiruga al BNG, ya que, ha apuntado, "incluso formó parte de una lista electoral".

Sin embargo, el titular del Gobierno gallego y líder del PPdeG ha señalado que la reacción del BNG ante esto es "esperable": "Tibieza, manifestaciones genéricas, descolgarse un poco diciendo que son mensajes personales, pero ninguna condena directa".

"No sé qué tiene que hacer una persona vinculada al BNG para que lo condene sin paliativos y diga lo que seguro que está pensando la inmensa mayoría de la gente", ha lamentado.

Y es que, este mismo lunes, la viceportavoz del BNG Olalla Rodil ha reconocido que los comentarios de Rogelio Santos "no tienen nada que ver con el BNG" y que "no los representa en absoluto", así como que los "rechazan completamente".

HECHOS

Los hechos se remontan a una publicación de Paula Prado en la red social X en la que se autopreguntaba "¿Para qué se reunieron el BNG y los herederos de ETA en el País Vasco? Para traer a la kale borroka a Galicia", utilizando el emoticono de una bomba.

Como respuesta, Queiruga reaccionaba a través de la misma plataforma publicando un tweet en el que señalaba que "muchas señoras de este país dirían a Paula Prado que ella si tiene falta de una bomba en la 'cona'", usando el mismo emoticono. A continuación, añadía: "¿Sabes lo que quiere decir esa expresión en un registro coloquial que es al que yo me refiero?, que esta señora está ociosa y habla sin prestar atención al buen juicio".

"KALE BORROKA"

Por otro lado, cuestionado por las declaraciones de Paula Prado en las que señalaba que las propuestas del BNG en materia de sanidad, educación o vivienda son "la conflictividad, la manifestación, la contestación social y, en definitiva, la kale borroka", Alfonso Rueda ha defendido que "algunas manifestaciones que se están produciendo no ocultan su intención de utilizar el conflicto" y "crear tensión como herramienta en sí misma" y como "un instrumento político", algo que, en su opinión, "tiene mucho que ver con la kale borroka".

"Los mismos que dicen eso pertenecen a un partido que se sienta con aquellos que siempre defendieron y apoyaron a la kale borroka como un instrumento político, por lo tanto no encuentro ninguna contradicción y eso no tiene que ver ni se puede generalizar y estoy seguro que ella no quería hacerlo a todas las manifestaciones", ha censurado.

Así, Rueda ha afirmado que cree que Paula Prado "no quería decirlo de todas las manifestaciones", ya que, ha reconocido, "en muchas manifestaciones hay gente de buena fe, de acuerdo o no, pero tienen todo el derecho". "Otra cosa", ha añadido, "es cuando se utilizan estas actividades como instrumento político".