Rueda debatirá junto a Illa y Pradales este martes en Barcelona sobre el modelo de financiación

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la celebración del Consello de la Xunta - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, debatirá este martes en Barcelona con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el lehendakari vasco, Imanol Pradales, sobre financiación autonómica en un acto organizado por el Cercle d'Economía catalán.

En concreto, Rueda participará junto con los otros dos presidentes autonómicos a partir de las 16,00 horas en una de las mesas del evento organizado con motivo de la Reunió Cercle d'Economia #RCE2026 que tendrá como título 'España, territorio y liderazgo: la visión de los presidentes autonómicos'.

Preguntado por las diferentes sensibilidades que los tres presidentes tienen sobre financiación autonómica, Rueda ha sostenido que en este evento él argumentará, con toda la firmeza y el convencimiento, la que considera que es la "mejor posición" para Galicia y para la mayoría de las comunidades y para España en su conjunto.

"Eso es lo que voy a hacer, y si otras comunidades autónomas tienen otros planteamientos, estoy seguro de que los defenderán", ha trasladado.

En el evento que se celebra a lo largo de tres días participará, además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, así como el presidentel de Gobierno, Pedro Sánchez.