Rueda defiende en Bruselas una mayor cogobernanza de las regiones en la planificación y gestión de fondos europeos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su intervención. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este miércoles, en su condición de presidente de la delegación española del Comité Europeo de las Regiones (CdR), una mayor cogobernanza de las regiones en la planificación y gestión de los fondos europeos y más recursos para el sector primario.

Así lo ha destacado después de una reunión organizada por el Ejecutivo gallego entre los representantes españoles tanto de las comunidades autónomas como de las entidades locales del CdR con eurodiputados españoles y el embajador representante permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, "para poner en común las intenciones y planteamiento" para la negociación en marcha del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

En este sentido, el presidente de la Xunta ha reivindicado la denominada 'Declaración Galicia', aprobada a finales de octubre en Santiago de Compostela, que refleja, ha recalcado, lo que la delegación española entiende "que debe ser tenido en cuenta a la hora de renegociar este futuro marco".

El texto, además de rechazar la "recentralización" en la gestión de fondos europeos, recoge la posición y demandas de comunidades autónomas y entes locales de España, basadas "en una verdadera gobernanza multinivel y en que no se reduzcan los fondos gestionados de manera compartida entre UE, Estado y regiones".

El presidente gallego, quien ha participado en el encuentro junto con otros mandatarios autonómicos, ha ejemplificado su reflexión con la gestión por parte del Gobierno estatal de los fondos Next Generation y ha incidido en que fue "centralizada, con muchísimos fallos y muchísimas eficacias".

CONFÍA EN QUE SE ESCUCHEN LAS DEMANDAS DE LAS REGIONES

En este sentido, Rueda ha agradecido la "unidad" mostrada este miércoles y ha manifestado su deseo de que, a pesar del "largo camino que queda por delante", se pueda mantener "la unidad" y que se tengan en cuenta y se avance en las reivindicaciones compartidas.

Una de ellas es la reclamación de un presupuesto claro y diferenciado para cada región, y también poder trabajar con previsión con respecto a esos fondos europeos. "La política de cohesión tiene que seguir siendo fundamental", ha defendido Rueda, al tiempo que ha instado a "saber las cantidades ciertas de las que va a disponer". "No puede quedar a la decisión de cada Estado lo que va a repartir de fondos europeos entre las regiones y los ayuntamientos", ha remarcado.

También en materia de fondos, el presidente de la Xunta ha calificado de "insuficientes" los montantes propuestos para la Política Agraria Común (PAC) y la Política Pesquera Común (PPC).

"TOMAR EN SERIO" AL SECTOR PRIMARIO

En el caso de la PAC, además, ha rechazado la nueva estructura propuesta, que "no garantiza los dos pilares de financiación diferenciada, uno para ayudas directas y otro para desarrollo rural, como existen en la actualidad". "El sector primario tiene que ser tomado muy en serio en la nueva negociación", ha exigido Rueda.

En relación con el ámbito del mar, y como presidente "de la primera potencia pesquera regional de la Unión Europea", ha expresado su preocupación por la desaparición de un fondo específico para la pesca y la acuicultura, y ha añadido que así la UE "compromete la soberanía alimentaria" a la que debe aspirar la UE para no depender de países terceros para la provisión de alimentos a la ciudadanía.

No en vano, entiende que implicaría "abrir aun más la puerta a la importación de productos extraídos y procesados en terceros países, con una normativa que no consigue los estándares europeos en materia ambiental".

CASARES TAMBIÉN APELA A "PERSEVERAR" EN LA UNIDAD

El eurodiputado socialista gallego Nicolás González Casares también ha informado, a través de un comunicado, de su participación en el encuentro sobre el marco financiero plurianual y ha hecho un llamamiento a "perseverar en la unidad".

Asimismo, ha defendido la importancia de la pesca y la necesidad de más autonomía para Galicia en la gestión de los fondos europeos.

PLENO DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

El titular del Ejecutivo autonómico ha intervenido también, por la tarde, en el 169º Pleno del Comité Europeo de las Regiones, donde ha aprovechado para llamar la atención sobre la inteligencia artificial.

Así, ha destacado el hecho de que Galicia aprobó ya la primera ley autonómica en la materia, que garantiza un uso seguro y ético de la IA; y el hecho de que la comunidad albergará una factoría europea de IA "aplicada a la salud" --de las 19 que hay en Europa--, lo que la situará a la vanguardia y resultará un motor de innovación.

"Invitamos a todas las regiones a cooperar para construir una IA segura inclusiva y al servicio de las personas", ha reivindicado el presidente gallego, quien también subraya en su perfil de la red social 'X' que aprovechó para recordar que la energía limpia debe ser "accesible y con beneficio para el territorio".