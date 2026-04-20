Rueda defiende "el derecho" del PP a gobernar Lugo: da luz verde a la moción de censura si Candia quiere

Archivo - Rueda y Candia en un acto. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha dejado en manos de sus compañeros de Lugo decidir si presentan una moción de censura que convierta a Elena Candia en alcaldesa a falta de un año para las elecciones municipales, pero ha anticipado que él considera que tienen "derecho" a gobernar la ciudad, donde fueron "la lista más votada" en las últimas elecciones municipales.

Y más allá de remarcar que la decisión recaerá en el PP de Lugo, ha da dado otro paso al admitir de forma expresa que la dirección autonómica del partido no ha "prohibido" una posible moción de censura en la ciudad de la muralla. Implícitamente esta afirmación se traduce en que, si el PP de Lugo decide ir adelante con esta iniciativa, no hallará impedimentos en el PP gallego, con el propio Rueda al frente.

En un contexto marcado por el cambio de postura de la edila que dejó el PSOE, María Reigosa, cuya firma necesitarían los populares --que tienen tantos concejales (12) como los que suman los integrantes del bipartito local (PSOE y BNG)-- para impulsar la moción de censura y que ahora se abre a ello, Rueda ha sido preguntado acerca de si la avala.

Y aunque ha defendido que "no es cuestión de avalar" porque "la decisión la tiene que tomar quien tiene la capacidad, los concejales de Lugo", el presidente ha reivindicado que el PP "ganó las elecciones y se quedó a un concejal de la mayoría absoluta". Es más, ha dicho que la "obligación" del PP es brindar a Lugo "estabilidad" si socialistas y nacionalistas no son capaces de hacerlo.

En este escenario y tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avaló que los tránsfugas puedan tener un papel decisivo en las mociones de censura, Rueda ha enmarcado una iniciativa de este tipo en Lugo "dentro de las posibilidades legales que existen ahora mismo".

Al tiempo, ante las duras críticas de la oposición, con Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG) al frente, el líder del PPdeG ha apuntado a los socialistas y ha asegurado que sus acusaciones le hacen "mucha gracia" cuando "acaba de usar la moción de censura en Noia (A Coruña) sin ser siquiera la lista más votada".

"Si la izquierda no es capaz de tener una mayoría estable en Lugo no es problema del PP, que tiene todo el derecho del mundo a gobernar al ser la lista más votada", ha apostillado, en una comparecencia en la que ha reiterado, eso sí, en varias ocasiones, que la decisión última debe ser de la formación en la ciudad.

RECUERDA LA RENUNCIA DE LARA MÉNDEZ

Rueda ha insistido en que ahora mismo "no hay un gobierno estable" en Lugo y en que "la alcaldesa que se presentó a las elecciones" (en referencia a Lara Méndez, ahora diputada del PSdeG en el Parlamento) a los pocos meses "renunció" al bastón de mando.

Con este "antecedente inicial" y al margen "de los sucesos desgraciados" que llegaron posteriormente --incluido el fallecimiento de Paula Alvarellos, quien sucedió a Méndez como alcaldesa--, ha considerado que da "muy poca autoridad" a quienes "ahora hablan de estabilidad, rigor y compromiso con los electores".

Sobre las críticas de la oposición cuando recuerda que fue un fallecimiento --el del edil Pablo Permuy-- el que propició la entrada de María Reigosa en el Consistorio, Rueda ha respondido que él lamenta las "muertes desgraciadas" en el grupo municipal del PSOE y que hizo lo propio en su momento.

"Dicho esto, estamos hablando de una persona que va en las listas del PSOE. Supongo que el PSOE, cuando hace sus listas, considera que todos sus integrantes son idóneos para ello. Intentar trasladar esta responsabilidad y, al mismo tiempo, mantener esta inestabilidad política, creo que no es reflejar la situación ni entender nada", ha dicho.

ENCUESTA DEL PSOE

En cuanto a la encuesta del PSOE que publicó 'El Progreso' que concluía que ante unos comicios locales mantendría el gobierno local y entraría Vox, ha ironizado con que si los socialistas decidieron hacer público ese sondeo lo lógico es no sea "para decir que le va a ir muy mal".

"Otra cosa es cuál es la realidad y la credibilidad que puedan tener. También decían que iban a tener un magnífico resultado en las autonómicas de 2024", ha ejemplificado, antes de mostrar su convicción de que los socialistas estarían "encantados" de que Vox "tuviese presencia institucional" en Galicia.

"Nosotros no queremos que exista Vox en Galicia, pero estoy convencido de que nada haría más feliz al PSOE que tuviese representación institucional, los mismos que dicen que quieren frenar a la ultraderecha", ha zanjado.