Rueda defiende ante empresarios que "a veces hay que ser disruptivo para seguir avanzando"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido ante un foro de empresarios reunidos este miércoles en Santiago de Compostela que "a veces hay que ser disruptivo para seguir avanzando".

Rueda, que ha marcado como uno de los principales objetivos del actual mandato la política de vivienda y cuyo Ejecutivo impulsa una nueva política energética, entre otros cambios, ha destacado la relevancia de "ser disruptivo" en la clausura de este encuentro de empresarios, justo después de reivindicar la "estabilidad".

En concreto, el titular del Gobierno gallego ha intervenido para clausurar el X encuentro para directivos/as líderes 100 Consejos Santander 2024.

"Los gobiernos tienen que ser estables, no estar todo el día dándole sustos a la gente, sobre todo cuando los sustos son en el peor de los sentidos", ha esgrimido.

En cualquier caso, a renglón seguido, ha señalado que "a veces hay que ser disruptivo para seguir avanzando", lo cual argumenta que no significa ser "inestables".

DIEZ OBJETIVOS

"Breve y al grano", Alfonso Rueda ha centrado su discurso en 10 objetivos de lo que pretende la Xunta en un entorno de "muchas dificultades y muchos obstáculos que vencer", si bien "las perspectivas no son malas".

Con "el valor de la palabra dada", algo que, en su opinión, "no está muy de moda en algunas esferas políticas", el titular del Ejecutivo autonómico ha defendido los presupuestos gallegos para 2025 en una España "en la que se nos dice que da igual tener presupuestos que no tenerlos".

También, entre otras cuestiones, ha subrayado su apuesta por "fortalecer el tejido económico" y, para ello, ha advertido de que "no todo es tener dinero", sino que también hay trabajo en la simplificación administrativa, mediante el impulso de la colaboración público-privada y sin "demonizar a la clase empresarial", lo cual ve el "gran error ideológico que se comete en algunas esferas políticas".

Sobre los recursos, ha reiterado que "hay que movilizar dinero europeo" que "a día de hoy sigue retenido en muchos ministerios" de fondos Next Generation.

En esta línea, ha incidido en que "no hay ninguna razón para decir no, que aquí no se queden" algunos "proyectos muy grandes" para los que la Xunta hará "todo lo posible" para que se puedan implantar en la comunidad.

También garantiza que su equipo hará "lo posible" para combatir otros "dos problemas", la falta de mano de obra y el absentismo laboral. "Pisaremos el acelerador", ha resaltado, con referencias a la FP y a labores para "tener un servicio público de empleo para ayudar a la gente que quiere trabajar que encuentre trabajo".

Todo ello, según ha finalizado, "sin descuidar que los servicios públicos tienen que funcionar". "Ojalá les vaya bien en 2025, porque si les va bien a ustedes, nos va bien a todos", ha dicho para terminar, en alusión a los empresarios.