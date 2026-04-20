Rueda defiende el pacto PP-Vox en Extremadura y apunta: "La izquierda lo iba a criticar pasara lo que pasara"

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, comparece ante los medios tras la reunión del Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha defendido el pacto sellado entre el PP y Vox en Extremadura para investir a la popular María Guardiola como presidenta y ha lamentado que la izquierda "lo iba a criticar pasara lo que pasara".

A preguntas de los medios este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su equipo de Gobierno, el titular del Ejecutivo autonómico ha insistido en que el mensaje de los extremeños después de los comicios autonómicos "era claro". "Un acuerdo entre PP y Vox para conformar un gobierno cuanto antes. Se tardó mucho, pero al final se ha llegado a ese pacto que hemos conocido", ha remarcado.

En todo caso, ha criticado que a los partidos de izquierdas "no le iba a gustar" y "lo iban a criticar pasara lo que pasara", al igual, ha añadido, "que criticarán cualquier acuerdo que se forme en otras comunidades en las que ya ha habido elecciones, a pesar de haberlas perdido claramente".

"Ninguna novedad, la izquierda iba a decir lo que está diciendo. Estoy seguro de que nada que no esté en el ordenamiento jurídico se va a aplicar en Extremadura ni en ningún otro sitio", ha zanjado.

FUTURO DE YOLANDA DÍAZ

Por otro lado, cuestionado por las palabras de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista este domingo en la Cadena Ser en las que cerraba la puerta a ir en alguna lista electoral en los comicios generales, Rueda ha manifestado que esa decisión "no la toma ella", sino que "la toman los votantes".

"Supongo que ella tomaría nota de las posibilidades que tiene", ha esgrimido el responsable autonómico antes de afirmar que si quiere regresar a Galicia "está en su derecho", recordando que "ya lo intentó por personas interpuestas" en las pasadas elecciones autonómicas. "Y ya conocemos el resultado", ha añadido.

Así, le ha pedido a Yolanda Díaz que "se entere un poco más de la realidad de Galicia" porque, si no, en su opinión, no cree que "vaya muy lejos".

En todo caso, tras insistir en que él no tiene "ningún problema", ha apelado a conocer "la opinión de los posibles perjudicados". "Podríamos preguntar en el PSOE si no se sienten un poco amenazados con una posible sustitución de unos candidatos por otros candidatos", ha cuestionado.