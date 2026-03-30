Rueda defiende un plan de usos para Meirás "acorde con toda su historia", no solo con el franquismo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión del Consello de la Xunta - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido un plan de usos para al Pazo de Meirás "acorde a toda historia" y no solo la relacionada con el franquismo y su etapa en propiedad de la familia del dictador Francisco Franco.

Preguntado sobre el uso que pretende el Gobierno gallego dar a este bien de interés cultural cuya gestión reclama al Estado, el presidente gallego ha dicho que lo que quiere su Ejecutivo es "darle un plan de usos acorde con toda la historia del recinto".

"Tiene una larga historia, por supuesto relacionada con el periodo en el que fue propiedad de la familia Franco, pero también con todo lo anterior" en el que su dueña fue la condesa Emilio Pardo Bazán.

"Por lo tanto, intentaremos reflejar todo eso", ha sostenido para asegurar que "no lo que se puede pretender es que tan solo refleje una parte de su historia".

Y es que, según ha considerado, algunas de las críticas provienen de quienes están en contra de que "se intente abarcar todo y no una parte concreta". "Eso no lo vamos a hacer, en encontrar un equilibrio creo que está la virtud y es lo que vamos a intenter hacer", ha afirmado.