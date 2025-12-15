Rueda deja en manos Altri seguir adelante "sin financiación" y "sin conexión": "Es una decisión empresarial"

O titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, acompañado pola conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, na rolda de prensa posterior á reunión do Consello da Xunta. Sala do Consello, 15/12/25. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, deja en manos de Altri seguir adelante con el proyecto de Palas de Rei (Lugo) "sin financiación" y "sin conexión eléctrica". "Al final es una decisión empresarial, como cualquier otro proyecto, que nosotros fiscalizaremos siempre desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa", afirma.

A preguntas de la prensa sobre la manifestación del pasado domingo en Santiago contra este proyecto, Rueda ha dicho "respetar mucho a los que fueron de buena fe", si bien carga contra "toda la propaganda y bombardeo interesado" que, según él, está detrás de esta movilización.

"Las manifestaciones de las fuerzas políticas de siempre, que siempre se activan para que no vengan inversiones a Galicia, que nunca se activan para reclamar derechos que se nos niegan", expone Rueda. Precisamente, este lunes el Consello de la Xunta ha aprobado alegaciones a la planificación eléctrica del Gobierno hasta 2030, que "discrimina clarísimamente a Galicia", por lo que se reclama más inversión y megavatios para la comunidad.

Asegura que la protesta del pasado domingo fue "menor" a la anterior en la que los convocantes hablaban de "100.000 personas", pero en esta "100.000 no hubo, ni mucho menos".

El titular del Ejecutivo autonómico afirma que se tramita este proyecto con "total tranquilidad", pendiente de Autorización Ambiental Integrada (AAI) --tras la luz verde de la Xunta a la declaración de impacto ambiental--.

DENUNCIA DEL PSDEG SOBRE ALTRI

Este mismo lunes, la diputada socialista Patricia Iglesias ha denunciado una modificación legal de la Xunta para introducir "una cláusula hecha a medida para esta empresa", relativa a que si en el plazo de un año la Xunta no resuelve "Galicia queda obligada a indemnizar con dinero público a Altri".

Al respecto, ha cifrado esa indemnización en un "mínimo de un 1% de los gastos del proyecto" y hasta 0,5 millones de euros, "e incluso deja abierta la posibilidad de que se incremente si la empresa reclama más daños y perjuicios".

Cuestionado por este extremo, Rueda ha censurado que el PSdeG "no está muy centrado para decir cosas con un mínimo de 'sentidiño". Reprueba que el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, "tan puesto en cuestión por sus propios compañeros", "tiene el triste récord de dejar a una provincia sin conexión para decir que él es el responsable de parar un proyecto industrial". Acusa a los socialistas de que "dicen estas cosas sin ningún sentido", por lo que "a ver si se centran cuanto antes".