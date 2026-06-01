Rueda delega en Feijóo la decisión sobre una moción de censura: "La que tome será la mejor"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la celebración del Consello de la Xunta - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

Insiste en que el PP facilitaría una moción de censura contra Jácome sólo si la encabeza un candidato popular

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (E UROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha delegado en el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la decisión sobre una posible moción de censura al asegurar que lo que él determine será "lo mejor" y "muy meditado". "Estoy totalmente de acuerdo con él, cuanto antes acabe este gobierno, mucho mejor", ha afirmado.

Así se ha pronunciado al ser preguntado este lunes sobre los riesgos que afrontaría el líder de su formación si recurre a esta herramienta sin contar con los apoyos necesarios.

Al respecto, Rueda ha asegurado "no tener ni idea" si Feijóo "va a presentar o no" la moción de censura y ha reconocido que existe la posibilidad de perderla. Dicho esto, ha sostenido que la que tome Feijóo será "la mejor" decisión y "muy meditada".

Tras ello, ha aprovechado para cargar contra la "incoherencia" del BNG al referirse a "todo lo que estaría diciendo" la formación de Ana Pontón si fuese el Partido Popular y no el PSOE la que estuviese "todos los días siendo protagonista de un mayor escándalo que el anterior" y "como estaría clamando por el cambio de gobierno".

CULPA AL PSOE DE LA SITUACIÓN EN OURENSE

Preguntado sobre el PP facilitará que se presente una moción de censura en la ciudad de Ourense después de que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, el máximo mandatario autonómico ha recordado que el PP siempre dijo que estaría dispuesto a una moción de censura en Oruense, pero que la condición pasa porque "el partido más votado, el PP, encabece esa propuesta".

Además, ha criticado al PSOE, al asegurar que fueron los socialistas los que permitieron la posibilidad de que las cuentas se aprueben vía cuestión de confianza fue el PSOE.