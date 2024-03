Rueda destaca que Ayuso "salió inmediatamente a dar explicaciones" a "diferencia" de Sánchez y el PSOE

Evita pronunciarse sobre si ve suficientes las explicaciones de Ayuso y afea al PSOE que trate de "esparcir sospechas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha destacado que su homóloga madrileña y compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, "salió inmediatamente a dar explicaciones" sobre la investigación a su pareja por un presunto fraude fiscal, algo que considera "una enorme diferencia" a "lo que está haciendo" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Partido Socialista sobre el caso Koldo.

A preguntas de los medios tras la reunión del Consello de la Xunta de este jueves, el mandatario autonómico ha evitado concretar si da por buenas las explicaciones ofrecidas por Díaz Ayuso sobre las informaciones aparecidas en los últimos días que vinculan a su pareja sentimental, Alberto González Amador, con una supuesta evasión de impuestos cometida después de actuar como intermediario en la adquisición de material sanitario por administraciones españolas durante la pandemia.

Para Rueda, hay una "enorme diferencia" entre lo ocurrido en torno a la presidenta madrileña y lo que envuelve al caso que investiga la trama del exasesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y reside en que Ayuso "salió inmediatamente a dar explicaciones".

"Puede que haya gente a la que le parezca que son suficientes (las explicaciones), a otras no. Pero lo que es muy importante, es que hay una enorme diferencia con lo que está haciendo el presidente del Gobierno y lo que está haciendo el Partido Socialista en general", ha aseverado Rueda, quien ha evitado posicionarse sobre si personalmente da por buenas las explicaciones dadas por su compañera de filas. "Se puede opinar o no si son suficientes", ha apostillado tras ser repreguntado.

En contraposición, ha incidido en que PSOE "no da una sola explicación, no cuenta nada y nunca habla de los temas que le afectan directamente" y se dedica a "esparcir sospechas" y "decir que todo es igual para no hablar nunca" de las cuestiones que le afectan.

En esta línea, ha subrayado que prefiere "pensar que no son cierta" las últimas informaciones publicadas sobre el caso Koldo, que ha calificado de "terribles" e "incríbles", por lo que ha vuelto a insistir en que los socialistas deben "dar la cara". "No dar ninguna explicación creo que es cada vez más sospechoso", ha apostillado.