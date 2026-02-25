Rueda destaca el "buen momento" del naval gallego: "Los barcos que se hacen aquí o se mantienen son Galicia Calidade"

Imagen de la clausura del evento. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado el "buen momento" en el que se encuentra el naval gallego tras situaciones "muy complicadas" que vivió el sector en el pasado, refiriéndose al 'tax lease' y la "falta de pedidos" que obligó a "reconversiones" en ciertos astilleros.

Así lo ha señalado durante su intervención en la clausura del Congreso Maritime Trends Summit, organizado por la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) esta semana en Vigo, donde el mandatario autonómico ha reivindicado que en Galicia las cosas se hacen "muy bien". "Los barcos que se hacen aquí, se mantienen o se diseñan son Galicia Calidade", ha apostillado.

Sin embargo, ha hablado de las necesidades actuales del sector del naval y del metal en general, como la falta de mano de obra cualificada. También se ha referido a las "enormes oportunidades" que tiene por delante, como todo lo relativo a la defensa.

En este punto, ha destacado la apuesta de la Xunta por consolidar Galicia en el sector de la seguridad y de la defensa, con una estrategia que prevé movilizar unos 900 millones de euros hasta 2030.

"BUEN MOMENTO"

En el acto también ha participado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien ha garantizado a Asime que el Ejecutivo central seguirá fortaleciendo el "buen momento" de la industria naval de Galicia con "visión de futuro".

"El sector tiene en el Gobierno el mejor aliado porque cree en la industria, invierte en ella y la acompañado en los momentos de transformación", ha apostillado.

Tras él intervino el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien ha destacado la importancia del naval para la ciudad, permitiendo a su vez que se asentase en su día la antigua factoría de Citroën, ahora Stellantis.

Antes, el primero en tomar la palabra fue el presidente de Asime, Justo Sierra, quien ha hecho balance de las dos jornadas de Summit, en las que se han abordado los retos y las tendencias de la industria.

Él ha recordado que el transporte marítimo es la "columna vertebral" del comercio mundial, representando un 85% del total.