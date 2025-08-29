Rueda destaca a "evolución favorable" do brigadista máis grave e que os outros dous feridos están "estables"

OURENSE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que o brigadista de 18 anos ferido nos incendios de Ourense continúa cun prognóstico moi grave pero a súa evolución é máis favorable que en días anteriores, e os outros dous feridos -- un bombeiro e outro brigadistas -- atópanse "estables" dentro do pronóstico.
Tal e como trasladou durante o Consello extraordinario da Xunta celebrado este venres en Ourense, a provincia máis castigada pola vaga de incendios, a Xunta continúa "pendente da evolución" do tres acodes que continúan ingresadas.
En concreto, o brigadista de 18 anos, coa situación máis grave, ao ter queimaduras no 40% do corpo, permanece estable, aínda que o seu prognóstico segue sendo moi grave. "Afortunadamente, a súa evolución neste momento é máis favorable do que era en días anteriores", subliñou Rueda.
Con respecto ao brigadista de 26, con queimaduras de segundo grao no 15% do corpo, atópase estable, con prognóstico grave, e o último, un bombeiro de 46 anos, con queimaduras de segundo grao no 10% do corpo, tamén está estable dentro do prognóstico.
Neste contexto, o mandatario autonómico mandou "todo o ánimo" para eles e os seus familiares, e asegurou que espera que esta situación, na que se tentou preservar, sobre todo, a seguridade das persoas e a súa integridade, permita ao final un balance "sen ter que lamentar ningunha vítima".