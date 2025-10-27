Rueda dice desconocer si existe "alguna ilegalidad" en gastos del PP de Noia en bares y restaurantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha asegurado que desconoce si hay "alguna ilegalidad" en los gastos del Grupo Municipal del PP de la localidad coruñesa de Noia en bares y restaurantes entre los años 2018 y 2024 y que el actual Gobierno local --ahora en manos del PSOE tras una moción de censura al exalcalde popular Santiago Freire-- ha tachado de "injustificables e ilegales".

Así lo ha señalado a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta sobre una información de eldiario.es en la que se recoge que el Grupo Popular en Noia presentó al Ayuntamiento facturas que se corresponden con gastos en establecimientos de hostelería, algunas presentadas como reuniones de trabajo y otros como comidas con afiliados y simpatizantes y que fueron objeto de objeciones recurrentes por parte de la Intervención del Consistorio.

Para el titular del Gobierno gallego, "en principio son unos gastos de una asignación que gestiona el grupo" local y ha dicho que tendría que verlos "en detalle" y si hubiese "alguna ilegalidad, se podría depurar". "Pero no sé si las hay", ha subrayado para, a continuación, sostener que no sabe si "es un uso adecuado".

"Sé que llaman la atención algunos conceptos, pero habría que ver en qué contexto y bajo qué circunstancias", ha zanjado el presidente de los populares gallegos.

Tras trascender esta cuestión, el Ayuntamiento de Noia ya ha encargado un análisis jurídico al verificar "la veracidad" de unos hechos que ha considerado "injustificable y, en algunos casos, directamente ilegales".