Rueda dice que lo "único que recicla" el BNG son "pancartas" al reprochar Pontón la "carta contaminada" de Altri

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sostenido este miércoles que lo "único que recicla" el BNG son "las pancartas" tras denunciar la líder del BNG, Ana Pontón, que el Gobierno gallego no tiene más política industrial que la "carta contaminada" de Altri y "derrotada por la ciudadanía".

La política industrial ha vuelto a ser el tema elegido por la portavoz nacional del BNG para la sesión de control, en la que Pontón ha preguntado a Rueda por las inversiones por valor de 3.000 millones de euros en el sector que, según ha dicho, prometió en su discurso de investidura. "¿Dónde están esos supuestos proyectos estratégicos de su supuesta política industrial?", le ha cuestionado.

Pontón ha afirmado que "detrás de la propaganda", lo único que le queda a Rueda es el "fiasco de Altri" y lo ha acusado de ser un "mal perdedor" que, "después de su derrota con la macrocelulosa, ahora pretende vengarse vetando la propuesta del BNG para vicevaledor do Pobo, demostrando que su palabra no vale nada".

Todo ello en referencia a la negativa del Grupo Popular a aceptar a Fernando de Abel Vilela, profesor de Derecho Administrativo y miembro de la junta directiva de Adega, como la persona que ocupe el cargo de adjunto a la valedora do Pobo, propuesta que le correspondía a los nacionalistas, que aceptaron a María Dolores Fernández Galiño para renovar al frente de la defensoría gallega.

La líder del Bloque ha cuestionado a Rueda si lo que le molesta de su propuesta para el puesto es que se trata de un "jurista que defiende la legalidad, mientras él se salta la ley para beneficiar a Altri" o que "defienda el medio ambiente y el territorio frente a la barra libre para contaminar" que, según ha denunciado, propone el "Gobierno del PP".

RECHAZO AL VICEVALEDOR

"Veta a quien defiende la ley, nuestro territorio y nuestro medio ambiente, todo muy coherente teniendo en cuenta que es usted del PP que expulsa a quien denuncia la corrupción o a quien denuncia acoso sexual, como acabamos de ver en el ayuntamiento de Móstoles", ha dicho Pontón.

Esta referencia ha sido aprovechada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para afearle a Pontón que su formación siga apoyando al PSdeG en la Diputación de Lugo pese a la denuncia por acoso sexual contra el que era presidente, José Tomé --quien ahora continúa en la corporación provincial también al frente de la Alcaldía de Monforte, pero como no adscrito--; así como para afear también el apoyo del BNG a Sánchez, pese a los casos de corrupción relacionados con Ábalos y Cerdán.

Rueda ha criticado la "sumisión" del BNG al PSOE de Madrid y le ha reprochado que ambos dejasen "a toda una provincia sin conexión eléctrica". "Su gran triunfo es conseguir que no vengan industrias que crean puestos de trabajo a Galicia", le ha afeado Rueda, que ha criticado que "lo único que sabe hacer" el Bloque es "empezar a tensionar, mover a sus plataformas politizadas e intentar que las empresas no se instalen" por su "negacionismo industrial".

Así, ha preguntado si alguien se imagina al nacionalismo catalán o al vasco diciendo que no a inversiones y presentándolo como "su mayor logro". "Sólo a este nacionalismo-independentismo kamikaze que ustedes representan desde la oposición", ha dicho Rueda, que ha asegurado que "sacan las pancartas y sacan la energía eléctrica a las industrias" en una forma de "binomio ganador" para "seguir perdiendo elecciones".

Rueda, que ha considerado que la postura del BNG no va de "empresa concreta" toda vez que los nacionalistas "enfilaría" cualquier proyecto, ha sostenido que "dos de cada tres reclamaciones o recursos judiciales contra actividades empresariales" que presenta la Xunta proceden de asociaciones con las que el Bloque tiene "una íntima amistad o conexión".

Por ello, ha criticado que el BNG hable de imparcialidad. "Esas asociaciones tienen personas. ¿Y usted habla de imparcialidades? ¿De qué va, señora Pontón? ¿De qué va?", ha preguntado Rueda en referencia a la propuesta de los nacionalistas para vicevaledor.