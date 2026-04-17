Rueda dice que "ya era hora" del plan estatal de vivienda y espera que recoja las alegaciones de la Xunta

Fachada de pisos en construcción - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que "ya era hora" de que el Gobierno central aprobase el plan estatal de vivienda, y espera que recoja las alegaciones que realizó el Ejecutivo gallego al respecto.

En un acto en Mesía (A Coruña), a preguntas de los medios, Rueda ha recordado que "hubo sucesivos aplazamientos" y celebra que "parece ser que por fin lo van a aprobar".

En concreto, la ministra del ramo anunció este jueves que llevará al Consejo de Ministros del próximo martes la aprobación definitiva del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que triplica la inversión hasta los 7.000 millones de euros.

"Bienvenido sea, porque es muy necesario hacer vivienda y hacerla cuanto antes, como está haciendo la Xunta", ha destacado el titular del Gobierno autonómico.

Por su parte, ha reivindicado que ya hace un mes que la Xunta tiene "todas las ayudas en marcha", lo cual "quiere decir que hay muchísimos edificios construyéndose, muchísimas viviendas, muchas ayudas que se dan a la gente para que pueda hacer una vivienda". "Ya era hora de que el Estado hiciera lo mismo", ha insistido.

"DEMOSTRANDO EFICACIA"

En todo caso, ha apelado a ver el texto que se apruebe la semana que viene, "si es que se aprueba por fin" y ha agregado que "ojalá que sí". Sobre las alegaciones de Galicia, ha resaltado que "deberían" recogerse porque la comunidad, en su opinión, está "demostrando eficacia" en materia de vivienda.

"La gente quiere menos teorías en vivienda y quiere que se constuyan más viviendas; nosotros lo estamos haciendo, vamos a tener 4.000 en cuatro años, y ojalá que el Estado haga lo mismo", ha concluido.