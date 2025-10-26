Rueda ensalza el "esfuerzo especial" del Gobierno gallego en los Presupuestos por la provincia de Lugo

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, en la tradicional pulpada de San Froilán organizada por el PP - ÍÑIGO ROLÁN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha asegurado este domingo que el Gobierno de la Xunta hizo este año en los Presupuestos un "esfuerzo importante y especial" por la provincia de Lugo y ha abogado por seguirlo haciendo. Todo ello con el objetivo de "acabar las infraestructuras que están empezadas, atender sectores fundamentales como el campo y el mar o prestar servicios sociales".

Así lo ha manifestado ante los más de 700 asistentes a la tradicional pulpada de San Froilán organizada por el PP de la provincia de Lugo, acompañado de la presidenta provincial y portavoz local, Elena Candia.

Entre otras inversiones, Rueda ha destacado el plan de choque dotado con 90 millones de euros para "reducir la lista de espera en la valoración de la dependencia", y ha lamentado que el Gobierno central "quiera paralizar este avance y haya recurrido ante el Tribunal Constitucional la nueva regulación autonómica".

"Sánchez no es capaz de aprobar unos Presupuestos, pero si de estar pendiente de criticar que seamos rápidos en las valoraciones, algo que la gente nos pide", ha señalado y ha incidido en que "frente a esto, no hay otra receta que seguir unidos".

En este contexto, ha acusado al líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, de "no contar la verdad en ningún sitio" y ha subrayado que este "estuvo diciendo que Lugo era la provincia peor tratada en los Presupuestos, pero dijo lo mismo de Ourense, A Coruña y Pontevedra".

Sobre la posibilidad de una convocatoria de elecciones generales, ha instado a los presentes a estar "preparados" y "unidos" para "estar fuertes como partido" y "para darle todo el impulso a quien tiene que cambiar todo lo que está pasando en España: Alberto Núñez Feijóo".

"Lo podremos conseguir si contamos con Lugo, la provincia que siempre le da al Partido Popular los mejores resultados de España. Hay que decirle a los que prefieren comer chistorras que aquí en Lugo tienen muy poco sitio para pasarlo bien", ha ironizado el líder de los populares gallegos, que ha ensalzado el "equipazo" del PP provincial.

Por último, ha ensalzado también a la líder provincial, Elena Candia, y a la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y a los profesionales por su trabajo durante los incendios de este verano.

Con todo, Candia ha asegurado que los populares "han demostrado ser la fuerza política que tiene capacidad para llegar a acuerdos" y también que "sabe gestionar, resolviendo problemas y liderando proyectos".