Rueda, sin entrar en si Reigosa optará a futuras plazas, confía en que Candia irá a 2027 "con las mejores credenciales"

Rueda comparece tras la reunión semanal de su Gobierno. - DAVID CABEZON @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha evitado polemizar sobre la plaza de jefatura de Costas que, según socialistas y nacionalistas estaba reservada a María Reigosa, la edila exsocialista que apoya la moción de censura que llevará a manos de Elena Candia el bastón de mando de Lugo, u otros futuros puestos a los que pueda o no optar la funcionaria; y ha aprovechado para manifestar su convicción de que la portavoz local popular "recuperará el tiempo perdido" y llegará a 2027 "con las mejores credenciales" para revalidar la Alcaldía.

Rueda ha recordado que Reigosa ya afirmó que no optaría a la plaza de la polémica y preguntado acerca de si puede descartar que vaya a presentarse a otros puestos dependientes de la Administración autonómica, ha esgrimido que él se limita a trasladar lo que ella misma anunció públicamente el día que compareció con Candia para presentar la moción de censura.

"Usted me dice que yo me haga responsable de lo que va a hacer a una persona; y yo me remito a lo que anunció públicamente, que no optaría. Me quedo con eso. Si al final optase, entonces otra cosa sería la decisión que tomamos. Pero no me quiero adelantar, sinceramente, porque ella misma dijo que no optaría a esa plaza, a la que, por cierto, pueden optar los funcionarios que cumplan los requisitos. Creo que cuando las cosas se anuncian públicamente es que se van a cumplir", ha dicho.

Previamente, había sido preguntado por la manifestación del pasado viernes contra la moción de censura, a lo que ha respondido con contundencia: "Igual que es democrático manifestarse, también es democrático utilizar un cauce previsto en la ley como es la moción de censura".

De regreso de su viaje a China, en su comparecencia ante los medios posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, Rueda se ha mostrado convencido de que quienes protestaron en Lugo "lo entienden" y ha rechazado entrar en mayores evaluaciones de la manifestación, "ni siquiera sobre la convocatoria y el origen de muchos de los que estaban allí, de fuera de Lugo".

En todo caso, sí ha reivindicado que la intención de Candia, si prospera la moción de censura que se debatirá en el pleno del próximo 7 de mayo, es "recuperar en este año todo el tiempo perdido" en la legislatura y, al mismo tiempo, presentarse "con las mejores credenciales" para "revalidar" la Alcaldía.

ACUSACIONES DEL BNG

Por otro lado, el presidente gallego ha sido preguntado por las acusaciones lanzadas por la viceportavoz del BNG en el Parlamento de Galicia, Olalla Rodil, quien ha asegurado que la plaza de empleo público de jefatura de Costas en Lugo "está ocupada desde 2025" y ha acusado a la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, de "mentir" tras asegurar que estaba vacante.

Tras remarcar que el PSOE tiene varios miembros no adscritos en distintas instituciones --ha citado la Diputación de Lugo o el Ayuntamiento de Santiago, ha esgrimido que Reigosa trasladó varias motivaciones para justificar su apoyo a la moción de censura, que a él le parecen "suficientes".

"La principal es que ella entendía que el Ayuntamiento de Lugo no estaba funcionando", ha esgrimido, al tiempo que ha censurado que el BNG realice afirmaciones "con tanta alegría e irresponsabilidad", lo que ha vinculado con "tantísimos años en la oposición sin gobernar".

"No se pueden cubrir plazas que están cubiertas y se convocan plazas para cubrir porque hay vacantes con independencia de la situación administrativa. Si hubiera alguien cubriendo esa plaza, esa plaza no se podría convocar", ha advertido el presidente gallego --según ha podido saber Europa Press la renuncia del ocupante del puesto se formalizó la semana pasada, el pasado 21 de abril--.

Más allá, ha insistido en que una plaza puede ser cubierta "por cualquier funcionario" que cumpla los requisitos, pero la edila no adsctira ya ha dicho que no se presenta. "Por tanto, ese gran argumento con el que salían PSOE y BNG cayó por su propio peso", ha zanjado.