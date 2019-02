Rueda esgrime que la oposición critica el viaje de Feijóo a Estados Unidos "sin haberse informado antes"

Publicado 05/02/2019 13:56:12 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido el viaje de esta semana a Estados Unidos por parte del titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, frente a los reproches de los grupos de la oposición --En Marea, PSdeG y BNG-- diciendo que "no es ninguna novedad". "No hay viaje del presidente de la Xunta que no reciba las críticas de la oposición, normalmente sin haberse informado antes en qué consiste ni cuáles son sus objetivos", ha esgrimido.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa tras la firma de un convenio en materia de violencia machista, el número dos de la Administración autonómica ha defendido que "los viajes son siempre explicadas" en el Parlamento gallego por el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo.

Además, ha subrayado el "marcado carácter" económico y de "encuentros empresariales y de promoción a Galicia como destino turístico" que tienen las estancias de Feijóo en el país norteamericano. Y es que, según palabras del vicepresidente, tienen mayor importancia a las puertas del Xacobeo 2021, un acontecimiento "que tiene que convertir a Galicia en referente internacional".

Así, considera que la Xunta "está dando las explicaciones" oportunas al respecto, frente a una oposición que "dice siempre" que "no hay información" y que los viajes "no sirven para nada".

"Está muy bien decir que no hay transparencia cuando uno ni se preocupa por saber quién va al viaje, cuáles son los objetivos ni los encuentros que va a mantener", ha sentenciado.