Rueda espera una "reunión formal" con el Gobierno para el traspaso de permisos de trabajo: "Quiero ser positivo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que espera una "reunión formal" con el Gobierno central para el traspaso de las competencias de los permisos de trabajo, ya que por el momento no ha habido ninguna novedad tras "las buenas palabras" del ministro Ángel Torres a esta propuesta.

A preguntas de los medios este lunes en rueda de prensa tras la reunión semanal de su Ejecutivo, el titular del Gobierno gallego ha señalado que desea comprobar que "lo que dice el Gobierno central de palabra que es beneficioso para Galicia, después lo cumple" por que "si no es muy fácil hablar".

Sin embargo, ha lamentado que a día de hoy siguen esperando la convocatoria de una Comisión Bilateral "para esta y otras competencias" ya solicitadas.

"El tiempo va pasando y quiero ser positivo y que lo que se me dijo de palabra se va a traducir en hechos, que haya una reunión formal para empezar el proceso de transferencia de competencias. Podría ser muy rápido, pero para eso quien tiene la competencia tiene que sentarse a negociar", ha subrayado antes de asegurar que no pierde "la esperanza" y avanzar que el día que entienda que eso no es así", la Xunta "reaccionará". "Quiero pensar que cuando un ministro te dice una cosa es porque piensa cumplirla", ha zanjado.