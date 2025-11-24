Rueda exige a Educación y Trabajo que "no pongan en peligro" el programa de auxiliares de conversación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha exigido tanto al Ministerio de Educación como al de Trabajo que "se arreglen entre ellos" y que "no pongan en peligro" el programa de auxiliares de conversación, "que lleva siendo un éxito en Galicia durante 15 años".

A preguntas de los medios de comunicación este lunes en Santiago, el presidente gallego ha defendido así "un programa de éxito" que ha derivado en que Galicia tenga "el mejor nivel de inglés en el ámbito educativo de toda España" y en el que "se han puesto muchos esfuerzos".

En concreto, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, Rueda ha sido preguntado por una "discrepancia" entre entre los ministerios de Educación y Trabajo y que "pone en jaque" el futuro del programa mencionado, tal y como avanzaba La Voz de Galicia este mismo lunes.

Según explicaba el periódico mencionado, el origen de esta "discrepancia" entre ministerios estaría en la consideración que hacen unos y otros respecto al trabajo que realizan estos auxiliares.

De este modo, el Ministerio de Trabajo entiende que estas personas realizan un trabajo, por lo que deberían estar dados de alta en la Seguridad Social, mientras que Educación habla de una relación de "intercambio cultural".

"Otro lío que se crea entre las dos partes de un Gobierno central cada vez más enfrentado", ha lamentado Rueda. "De repente, nos encontramos con que una parte del Gobierno, que claramente no ha hablado con la otra, pone una serie de reglas, se dirige a nosotros, y el Ministerio de Educación no sabe muy bien qué decirnos", ha relatado.

En este contexto, La Voz de Galicia detalla en su información cómo la Consellería de Educación ha recibido un requerimiento por parte de la Inspección de Trabajo de la provincia de A Coruña, "poniendo en cuestión la situación laboral de los auxiliares".

"Estamos hablando de dos ministerios, en teoría del mismo Gobierno, y nosotros estamos intentando que se arregle esta cuestión cuanto ante. Ya nos hemos dirigido al Ministerio de Educación, que fue con quien siempre tuvimos las relaciones para mantener este programa, diciendo que qué está pasando, que se arreglen entre ellos, que no pongan en peligro este programa", ha concluido Rueda.