Rueda exige al Gobierno que autorice crear una base de la UME en Galicia: "Ningún avance del Pacto de Estado"

DEA 2026 - debate estado autonomía - Intervención Presidente de la Xunta, Alfonso Rueda - ÁLVARO BALLESTEROS - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha exigido al Gobierno central que autorice la creación de una base de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en territorio gallego y ha lamentado que "no ha habido ningún avance" del Pacto de Estado anunciado por el presidente Pedro Sánchez el pasado año durante la ola de incendios.

En el Debate Sobre el Estado de la Autonomía, el titular del Gobierno autonómico ha reivindicado que la Xunta presentó antes de Semana Santa el Pladiga, que, tal y como ha recordado, "contempla actuar sobre un 70% más de superficie que el año pasado a nivel preventivo e incorporar 170 nuevos efectivos".

Respecto a los incendios, Rueda también ha puesto en valor que la administración autonómica ya tiene "en marcha" los compromisos adquiridos en su comparecencia del mes de septiembre tras los fuegos del pasado verano.

Entre ellas, ha mencionado la habilitación, "de la mano de los ayuntamientos", de un refuerzo de la gestión de las franjas secundarias, así como el pago de "todas las ayudas para la reconstrucción de viviendas" y otras infraestructuras.

SECTOR PRIMARIO

En cuanto al sector primario, el presidente de la Xunta ha señalado que en lo que queda de legislatura impulsarán la renovación de la flota y reclamarán "un nuevo marco financiero comunitario" que permita reemplazar los barcos antiguos.

También ha criticado la "intención" del Gobierno central de cambiar "por la puerta de atrás" el Reglamento general de Costas, lo que, en su opinión, "crea inseguridad jurídica" y "pone en riesgo" miles de empleos.

En esta misma línea, ha reiterado la demanda al Ejecutivo central para que rebaje del 10% al 5% el IVA de los productos del mar". "Es una de las mejores políticas de salud pública y promoción económica que pueden hacer", ha destacado.

En cuanto a la ganadería y la agricultura, Rueda ha celebrado la "modernización" del sector en los últimos años. Sin embargo, "ante el riesgo de bajada de los precios de la leche en origen", el responsable autonómico ha defendido que, "cuando sea necesario", pondrán la situación en manos de la Comisión Galega de Competencia y abrirán expedientes con cada incumplimiento detectado.

Además, ha expuesto que hasta el final de la legislatura la Xunta prevé cerrar otras 25 parcelarias que sumarán 23.000 hectáreas más para "optimizar el esquema de minifundios".