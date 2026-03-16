Rueda lamenta la renuncia de A Coruña a ser sede del Mundial: "No es una buena noticia"

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que "no es una buena noticia" que A Coruña haya renunciado a acoger partidos del Mundial de fútbol de 2030 porque Galicia "pierde la posibilidad de ser una sede que ya estaba confirmada".

Cuestionado en rueda de prensa sobre este asunto, confirmado este lunes por la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey, el titular del Gobierno gallego ha apuntado que a él le "gustaría que hubiese esa posibilidad" y ha destacado que la Xunta "está dispuesta a colaborar" pese a que "la sede de A Coruña ya no va a ser posible".

En este sentido, ha recordado que la Administración autonómica se comprometió, "en la medida de las posibilidades presupuestarias", a aportar "un 25% de los costes" una vez que se conociesen y si los creía "razonables".

En todo caso, ha subrayado que la Xunta mantiene "una colaboración general" para mejorar infraestructuras deportivas, pero "no es un compromiso expreso para nada en concreto". "La disposición de la Xunta era para ser sede del Mundial, no para otra cosa en este momento", ha aseverado.