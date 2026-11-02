Rueda no responderá a preguntas desde el atril de la Xunta hasta el 29N y apunta a las denuncias por electoralismo

1130285.1.260.149.20261102150731 El presidente gallego, Alfonso Rueda, en el atril de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que, mientras dure el periodo electoral, es decir, hasta que se celebren las elecciones generales del 29 de noviembre, evitará responder a preguntas desde el atril de San Caetano con el fin de no incurrir, ha argumentado, en manifestaciones que puedan ser interpretadas como electoralistas a raíz de denuncias de partidos rivales del PP.

Así lo ha trasladado en la comparecencia posterior al Consello de la Xunta el mandatario autonómico, que, en los últimos días, a raíz de denuncias del PSdeG, ha sido amonestado por juntas electorales tanto por un acto de promoción de vivienda pública en el barrio vigués de Navia; como por "manifestaciones" realizadas en la comparecencia posterior a la reunión de su Gobierno que dio luz verde a los Orzamentos de 2027.

En este último caso, en el que Rueda compareció con el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, la junta electoral advertía a la Xunta de que debe abstenerse de realizar manifestaciones que incluyan logros de gestión mientras dure el periodo electoral vigente (precampaña y campaña).

Las amonestaciones han trascendido en los últimos días y el propio Rueda ha iniciado su intervención anunciando que el "cambio" en su proceder tras el Consello --no responder a preguntas y hacer reseñas "más cortas" de los acuerdos, "no contextualizadas para no emitir ningún tipo de valoración"-- llega "tras las denuncias del PSdeG y el pronunciamiento de las juntas electorales".

EL PRECEDENTE DE LAS AUTONÓMICAS

Rueda ha incidido en que los periodistas suelen aprovechar esta comparecencia de prensa para recabar sus "valoraciones" sobre diversos asuntos de actualidad, y ha ratificado que dejará de responder a preguntas en este escenario --no así en otros formatos y foros, según ha clarificado su entorno-- hasta que pasen las elecciones.

La decisión de Rueda tiene como precedente un paso similar dado antes de las últimas elecciones autonómicas de febrero de 2024, cuando el jefe del Ejecutivo adujo el mismo motivo para restringir entonces sus respuestas a cuestiones exclusivamente vinculadas con asuntos tratados en el Consello.