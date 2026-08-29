Rueda pide un gobierno que "crea en Galicia" y que se convoquen elecciones "cuanto antes": "Así se acaba esta pesadilla"

1113001.1.260.149.20260829145204 El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, durante el acto de apertura del curso político del PP, a 29 de agosto de 2026, en Cerdedo-Cotobade, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press

CERDEDO COTOBADE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG y de la Xunta, Alfonso Rueda, considera que Pedro Sánchez llega "tarde" a convocar las elecciones generales y, de cara a esta cita, ha pedido un gobierno que "crea en Galicia" y "no discrime" entre comunidades. "Si las generales son antes de las municipales, mucho mejor. Así se acabará esta pesadilla cuanto antes", ha opinado.

Así ha pronunciado desde el habitual acto de inicio del curso político del PP en Cerdedo Cotobade, en el que ha estado acompañado por el presidente del partido a nivel estatal, Alberto Núñez Feijóo, y otras caras del partido, como Mariano Rajoy, Miguel Tellado y Cuca Gamarra.

En su intervención desde la Carballeira de San Xusto, Rueda ha augurado que, con el curso, arrancará "el tiempo de quinielas": "Ahora empezarán los de siempre a decir si Pedro Sánchez va a convocar antes, va a convocar después o va a convocar coincidiendo con otras elecciones. Que nadie se engañe, va a convocar cuando le convenga a él".

En todo caso, cree que, "convoque cuando convoque", lo hará "tarde": "Ya le vimos el truco al supuesto mago". Para el presidente del PPdeG, si las generales son antes que las municipales, "mucho mejor" porque, en sus palabras, "así se acabará esta pesadilla". "Si son después, tenemos que estar preparados; y si coinciden, doble esfuerzo", ha pronosticado.

Desde allí, también ha imaginado cuál será el escenario en la misma fecha el año que viene. Rueda espera que para entonces Sánchez esté de "vacaciones perpetuas", el PP haya ganado "más alcaldes y alcaldesas" y España tenga a un presidente "al que necesita y merece", refiriéndose a Feijóo, allí presente.

"Necesitamos un gobierno normal, que sea todo lo contrario a lo que tenemos ahora mismo", ha demandado. En su lista de peticiones, ha pedido a un gobierno que "no crea que entorpeciendo a unos para favorecer a otros se consigue algo" y que "no haga distinciones entre comunidades autónomas que considera de primera y todas las demás", entre las que cree que se sitúa Galicia.

También ha reclamado que el próximo gobierno "crea en Galicia" y "en su identidad y su manera de estar", aludiendo directamente a su rural, su mar y su industria. "Un gobierno que sea leal, que sea honesto, que sea responsable, que sea justo, que no ceda a chantajes y que no tenga hipotecas inconfesables que le atan las manos", ha añadido.

"NADIE LE VA A DAR A GALICIA LECCIONES DE EMIGRAR"

Respecto a la crisis migratoria en Ceuta, ha acusado al Gobierno de "escaqueo e irresponsabilidad" en su gestión sobre y lo ocurrido y ha avisado: "Nadie le va a dar a Galicia a lecciones de lo que es emigrar".

También le ha trasladado su apoyo al presidente de Ceuta, Júan Jesús Vivas (PP), que, en palabras de Rueda, ha defendido a su tierra estos días y que le tiene un "enorme cariño" a Galicia. "Ahora no represente solo a los ciudadanos de Ceuta, sino que nos representa a todos", ha valorado.

A renglón seguido, ha acusado al Gobierno de "estar más al lado de los agresores que de los agredidos" y de "tener las manos atadas". Dirigiéndose a Pedro Sánchez, ha zanjado: "Si no es capaz, si no sabe o no quiere [solucionar lo que está pasando en Ceuta], ahí tiene otra razón para dejar paso a otro presidente".

"CLARO QUE HAY PROBLEMAS Y HAY QUE INTENTAR SOLUCIONARLOS"

En todo ello, ha contrapuesto a Galicia por su "otro modo de hacer las cosas", en sus palabras. Aunque ha admitido los "problemas" existentes en ámbitos como vivienda, dependencia, sanidad o educación, ha llamado a "resolverlos": "Claro que hay problemas, y los va a seguir habiendo, y hay que intentar solucionarlos".

También ha incidido en los "problemas" que, según ha asegurado, existen en relación a las bajas laborales y ha criticado a aquellos que dicen que es un "problema inventado": "Todo aquel que tenga derecho a estar de baja, es un derecho sagrado; pero todo aquel esté de baja sin tener que estarlo tendrá a su gobierno y a Galicia enfrente porque hay un problema y hay que solucionarlo".

En este contexto, ha llamado a su partido a "estar preparado" de cara a los próximas elecciones y "más fuerte que nunca". "Hay que resolver problemas. Para eso estamos aquí, para actuar con determinación, con orgullo y con valentía", ha pedido.