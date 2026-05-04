Rueda pide "respeto a la democracia" en Lugo y no descarta que Reigosa llegue a ir en las listas del PP

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha pedido a PSOE y BNG "respeto a la democracia" en Lugo ante la moción de censura que su formación impulsa en la ciudad y no ha descartado que la edil tránsfuga, la exsocialista María Reigosa, pueda llegar a ir en las listas del Partido Popular.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno y preguntado por las críticas de la oposición, el máximo mandatario autonómico ha acusado a los grupos del gobierno de Lugo de hacer "todo lo posible para amedrentar" tanto a esta edil como al "resto de concejales que firman la moción de censura". "Otra cosa es que lo consigan", ha manifestado.

Dicho esto, se ha preguntado por la qué "estaría montando" la oposición si este "clima de crispación" estuviese provocado por el PP y organizaciones afines a él y ha emplazado a PSOE y BNG a "respetar la democracia", abandonar la "hipocresía" y dejar de "sobreactuar".

Rueda ha recordado que serán los ciudadanos los que hablarán cuando lleguen las elecciones municipales, "igual que opinaron hace tres años", cuando llevaron al PP a una "mayoría amplia", a pocos concejales de la "absoluta" para Elena Candia.

"Por lo tanto, un poco de respeto a reglas democráticas, un poco de respeto a la ciudadanía y a la convivencia democrática", ha sostenido para incidir en que los vecinos "hablarán con su voz" y "libremente".

LISTAS DEL PP

En la rueda de prensa e interpelado sobre si garantiza que la edil María Reigosa no se integrará en las listas del Partido Popular, Rueda ha asegurado que esa es una "decisión" que "no" le corresponde a él. "Por lo tanto, no puedo garantizar ni que sí ni que no".

Por último, sobre las acusaciones en las que el PSdeG aseguró que el PP está pagando eventos a entidades en Lugo a través de la Xunta de Galicia para "comprar voluntades", Rueda ha enmarcado estas acusaciones en el intento de la oposición de "crispar y tergiversar".

Así, ha sostenido que hasta "ayer" PSOE y BNG decían que "todo se basaba en una supuesta plaza", un asunto que "olvidaron" cuando la propia concejala anunció que no se iba a presentar.

"Por lo tanto, supongo que hasta el día de la moción de censura estarán con estas cosas, pero creo que cada vez quedan más retratados", ha afirmado.