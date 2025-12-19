Rueda pide un "resultado histórico" del PPdeG en 2027 y quiere para mayo los candidatos de los municipios más grandes

Archivo - El presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, en un acto de partido. - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha puesto deberes a los suyos para el próximo año, el previo a las elecciones municipales de 2027, para las que quiere "un resultado histórico": trabajar "duro" desde la "unidad" y la "cohesión", y con la "meta" de que en seis meses, en mayo de 2026, estén designados los cabezas de cartel de las siete ciudades y del resto de municipios con más de 20.000 habitantes.

Lo ha trasladado en la Junta Directiva celebrada este viernes en Santiago, donde frente a la "irresponsabilidad" de un Gobierno central "podrido" y de los partidos de la oposición en Galicia, ha llamado a los populares a "trabajar el doble".

"Os pido aquí tener un resultado histórico en 2027 porque es lo que Galicia necesita. ¡Vamos a por eso!", ha apelado Rueda, quien ha recetado a los dirigentes de su formación "descansar" y disfrutar de las fiestas navideñas porque se avecina un ejercicio, el próximo, "de mucho trabajo".

Pero Rueda, quien ha manifestado su deseo de que también se adelantasen los comicios generales y se celebrasen cuanto antes, también ha augurado que habrá "muchas alegrías".

Y ante el número dos del PPdeG, Miguel Tellado, que participó en el evento popular, Rueda ha anticipado que este sábado el PPdeG publicará su vídeo de Navidad. "Creo que quedó muy bien y al final es un resumen de lo que queremos transmitir: que las cosas serias a veces hay que tomarlas con un poco de humor", ha dicho.