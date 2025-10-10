Rueda prevé participar este domingo en Madrid en los actos del 12 de octubre

Archivo - Rueda, con otros dirigentes, en una foto de archivo de los actos en Madrid por el 12 de octubre. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prevé participar en Madrid el próximo domingo en los actos organizados con motivo del 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

Como es habitual, en esta jornada tendrá lugar el tradicional desfile militar y los actos solemnes presididos por Sus Majestades los Reyes en Madrid.

Asimismo, se rendirá homenaje a la Bandera Nacional y a los que dieron su vida por España, en un acto que volverá a reunir a representantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y distintas instituciones del Estado.

Rueda prevé participar en los actos, después de pasar unos días de descanso y realizar un viaje familiar.

En todo caso, el presidente gallego retoma ya este viernes su agenda institucional, ya que, acompañado por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, estará en Buenos Aires en la celebración de la Fiesta Nacional de España, que este año tiene a Galicia como invitada de honor.