Rueda realza a Beiras como figura política "de primer orden" y traslada su pésame "con independencia de las diferencias"

Archivo - Xosé Manuel Beiras Torrado - César Arxina - Europa Press - Archivo

OURENSE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha trasladado su pésame por el fallecimiento de Xosé Manuel Beiras Torrado, referente histórico del nacionalismo gallego, a quien ha realzado como una figura política "de primer orden con independencia de las diferencias ideológicas".

"Ha fallecido una de las grandes figuras políticas que hubo en las últimas décadas en Galicia y, para los nacionalistas, un referente sin duda", ha lamentado este jueves en declaraciones a medios de comunicación en Ourense.

Así, ha trasladado su pésame a familiares y allegados de Beiras lamentando un fallecimiento que "deja una profunda huella". "Con independencia de las diferencias ideológicas que, evidentemente, las hubo y muy grandes, sin duda fue una figura política de primer orden", ha añadido.