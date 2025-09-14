Rueda recibirá a Urkullu este lunes para conocer los objetivos de la Fundación eAtlantic, que promueve el exlehendakari

Archivo - El exlehedakari Iñgo Urkullu durante una rueda de prensa. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tiene previsto recibir este lunes al exlehendakari Iñigo Urkullu, quien quiere trasladar al jefe del Ejecutivo gallego las líneas estratégicas de la Fundación eAtlantic, en su condición de presidente ejecutivo y promotor.

Fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press han confirmado que Urkullu solicitó el encuentro para abordar las líneas de la fundación que impulsa, con el foco en fomentar la colaboración de agentes públicos y privados en la fachada atlántica.

Esta misma semana Urkullu compartía en Madrid los objetivos de eAtlantic con el embajador de Portugal en España, José Augusto Duarte.

Una cita, al igual que la prevista con Rueda, dentro de la ronda de contactos que viene manteniendo con representantes del Cuerpo Diplomático, políticos, empresariales y sociales para explicar los objetivos de esta entidad y de los planes de trabajo ya aprobados.

Urkullu también se ha reunido con Francisco Rubio, vicepresidente de la Red Transnacional Atlántica (RTA), entidad que engloba a los Consejo Económico Social (CES) de la fachada atlántica, y también presidente del CES de Extremadura.