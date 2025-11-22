Rueda reconoce en Sevilla el papel de los centros gallegos para proyectar la imagen de Galicia en el exterior

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado este sábado en Sevilla el papel de los centros gallegos en la proyección de la imagen de Galicia en el exterior y en la preservación de la cultura y las tradiciones de la comunidad.

Así lo ha manifestado tras recibir la Anduriña de Ouro del Lar Gallego de Sevilla, la máxima distinción que otorga esta entidad. Durante el acto, el centro, que este año celebra su 69.º aniversario, también ha distinguido a los socios más veteranos.

"Agradezco a todos los que un día vinieron a Andalucía, fundaron este Lar y pensaron que Galicia era un buen motivo de unidad y sentimiento", ha aseverado el presidente de la Xunta.

Asimismo, ha destacado que los centros gallegos representan "una identidad gallega abierta e inclusiva", en la que "todos aquellos que aprecian la comunidad tienen cabida, independientemente de su lugar de nacimiento".

En esta línea, ha puesto de ejemplo este centro de Sevilla, donde parte de sus miembros no son de origen gallego, tal y como ha señalado la Xunta en una nota de prensa.

"Gracias por vivir la identidad gallega en Andalucía durante estos 69 años y por hacernos ver un trocito de Andalucía también en Galicia", ha concluido, a la vez que ha reafirmado el compromiso de la Xunta de seguir apoyando la labor de estas entidades.