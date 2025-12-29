Rueda reconoce que Vox "está en su derecho de pedir" en Extremadura pero con "proporcionalidad"

1039243.1.260.149.20251229151807 El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en rueda de prensa tras el Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que Vox está "en su derecho de pedir" en Extremadura, pero ha reclamado que se tenga en cuenta "quién ganó las elecciones ampliamente" para tomar una decisión "proporcionada a los apoyos de cada uno".

Preguntado por los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su equipo, el titular del Gobierno gallego ha reconocido que Vox tuvo "buenos resultados" en los comicios del pasado domingo. En todo caso, ha puesto el foco en que el PP extremeño "no necesita el voto positivo de Vox", sino que "basta con una abstención".

"Algo que no sucedía antes", ha remarcado antes de demandar "coger perspectiva" y ver que "el 60% de los extremeños se expresaron en un sentido de querer que gobierne una tendencia o por lo menos un conjunto de tendencias".

Sobre este gobierno, Rueda ha dicho no saber "de qué manera" se podrá formar, "si en solitario o en coalición", reiterando ante la "matraca de si hay que depender o no de Vox" que "la suma da un 60% y el Partido Popular solo casi un 45% de los votos".

"Los extremeños han hablado con bastante claridad y espero que haya ese 'sentidiño' a partir de ahora en Extremadura para actuar en consecuencia", ha aseverado.