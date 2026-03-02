Rueda reitera que harán "todo lo posible" por evitar huelgas médicas e insta a O'Mega a unirse al plan de Primaria

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, en la comparecencia ante los medios posterior al Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha remarcado la intención de su gobierno de "hacer todo lo que está en sus manos" por evitar las huelgas sanitarias pero, en referencia a la convocada para este lunes por O'Mega, ha recordado que la convoca "un solo sindicato que no se quiso adherir al plan de medidas que se está implantando para mejorar la Atención Primaria".

"Cierto es que el seguimiento está por debajo del 6% pero claro, añadido a otras huelgas que se produjeron en los últimos días, el efecto no es ni mucho menos el deseable (...). Espero que, como hicieron los sindicatos, se acaben sumando a ese plan de mejora", ha señalado.

Además, ha apuntado que "los que se manifiestan contra la sanidad en Galicia nunca hacen ninguna referencia a que la huelga de médicos es en sentido más mayoritario contra un estatuto marco que depende del Ministerio de Sanidad". "Ahí también se ve el sesgo de ciertas manifestaciones sobre la sanidad pública", ha señalado.

Asimismo, ha insistido en que "se hará todo lo posible" para intentar reprogramar todo aquello que se suspenda a causa de las huelgas.

En esta línea, se ha referido a la bajada de la valoración de los gallegos de la sanidad pública recogida en la encuesta publicada por Sondaxe, algo que ve "lógico". "Se están suspendiendo actuaciones médicas, es lógico que los usuarios piensen que todo podía ir mejor", ha concedido.

Con todo, ha reivindicado que la opinión general "sigue siendo la de aprobado de la sanidad pública en Galicia", aunque dada la situación, ha desechado la "visión catrastrofista, bastante injusta" y ha reiterado su compromiso de "trabajar para seguir mejorándola".