Rueda, que reitera a Sánchez que o reciba, pide a Miñones "sensibilidade" cos afectados pola lei litoral

O presidente da Xunta ve "máis realizable" completar efectivos que unha policía propia galega

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, sostivo que cabe esperar que o titular do Goberno, Pedro Sánchez, convocarao a unha "reunión canto antes", tras anunciarse a cita co rei para o 1 de xullo. Nese encontro, unha das cuestións que quere abordar é a transferencia da xestión do litoral, unha petición unánime do Parlamento de Galicia dado que afecta a varios sectores.

Neste sentido, e despois de que o delegado do Goberno, José Miñones, relacionase este traspaso cunha modificación do Estatuto de Autonomía e rexeitase "fotos partidistas"; Alfonso Rueda manifestou o seu "respecto" polo representante gobernamental, pero advertiu de que chegaría con "vontade política", que é o mesmo que "sensibilidade" cos sectores afectados, co fin de darlles "estabilidade".

Preguntado na rolda de prensa posterior ao Consello se, despois do acordo parlamentario que solicita a convocatoria da comisión mixta de transferencias, dirixirase por carta a Sánchez para reclamar estas cuestións, Rueda sinalou que podería escribirlle, "si", pero insistiulle en que lle "reciba persoalmente".

"Pódolle mandar unha carta, pero levo un mes esperando a que me reciba. Entendo que esa reunión se producirá canto antes", manifestou, ligado a que, como xa se coñece, o rei Felipe VI acollerao o 1 de xullo. Así, deu por feito que o presidente do Goberno buscará "un oco na axenda".

TRANSFERENCIA

Sobre a cuestión concreta da transferencia do dominio público marítimo-terrestre e as palabras do delegado do Goberno, ha señaado o seu "respecto a un representante público, que sabe o que di". "Voume a cinguir aos datos obxectivos, que son os que interesan aos galegos", apuntou, para defender que contan con informes xurídicos --como xa dixo en datas pasadas-- que avalan o traspaso sen modificar o Estatuto --como outras comunidades que o recollen expresamente--.

Rueda afirmou que a Xunta fará "máis consultas" (de ser necesarias), pero ratificouse en que é "cuestión de vontade política, que é tanto como dicir un pouco de sensibilidade coas empresas, industrias e postos de traballo que están en cuestión por unha mala xestión do litoral".

Así, o mandatario galego rexeitou, unha vez máis, "escusas" e, máis aínda, concluíu que "se van acompañadas deste tipo de expresións, é que non hai argumentos".

POLICÍA AUTONÓMICA

Doutra banda, sobre se ten o obxectivo de conseguir unha policía autonómica propia --actualmente Galicia conta cunha unidade de policía adscrita--, Alfonso Rueda optou por "ser realistas". "Gustaríame centrarme (a estas alturas) no que podemos conseguir nestes momentos, que é algo máis sinxelo", sinalou, en relación a completar o 100 por cen da unidade, até os 500 efectivos.

Esta reclamación tamén foi un dos acordos parlamentarios desta semana na Cámara autonómica. Rueda defendeu o labor dos efectivos da unidade adscrita, actualmente ao 70 por cento, polo que se estivese ao 100 por cen "poderían facer máis cousas".

"Isto é un obxectivo máis realizable", incidiu o mandatario autonómico, quen asegurou que unha policía propia require "un investimento moi importante" e "non está acreditado que tivese unha eficacia indubitada".

Así as cousas, Rueda salientou que quere ser "realista e eficaz" e incidiu en que "non é de recibo que estea sen completar" a unidade adscrita.