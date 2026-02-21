Rueda reivindica que Galicia sigue "a la vanguardia en salud pública" con la ley de prevención de conductas adictivas

El presidente da Xunta, Alfonso Rueda, durante la grabación de un vídeo institucional sobre la ley de protección de la salud de las personas menores. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado que Galicia sigue "a la vanguardia en salud pública" con la Ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, el titular del Gobierno gallego ha recordado que esta norma equipara las bebidas energéticas al alcohol y los vapeadores al tabaco en cuanto al nivel de restricciones, por eso prohíbe su venta y consumo a menores de edad.

Así, Rueda ha señalado que con la nueva ley, que entrará en vigor el 7 de marzo, Galicia "se convierte en la primera comunidad en regular esta materia", con el objetivo de "prevenir futuras conductas adictivas".

En el vídeo publicado este sábado, el presidente invita a la reflexión, recordando que la mayoría de las bebidas energéticas tienen la misma cantidad de cafeína que beber "tres cafés de golpe".

"LEY PIONERA"

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, con la Ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas, la Administración autonómica es la primera en elaborar una norma que abarca todos los riesgos de comportamiento para los menores de edad, incluidos productos emergentes.

De hecho, esta ley aborda tanto adicciones con sustancias como sin sustancia (juego, tecnologías...) y combina la prevención y la promoción de la salud con el control de la oferta.

Entre otros aspectos, no estará permitido fumar ni vapear en piscinas de uso público ni en marquesinas de transporte público ni en un radio de 50 metros de centros docentes, sanitarios y edificios de la administración pública. A partir del 7 de marzo tampoco estará permitida la publicidad de bebidas alcohólicas ni energéticas en la vía pública en un área de 100 metros de centros docentes y de centros de acogida, de protección y de cumplimiento de medidas judiciales de menores de edad.