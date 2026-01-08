Rueda sitúa como "prioridad" el "proteger y difundir" la cultura gallega: "Debe ser un esfuerzo compartido"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este jueves que "proteger y difundir" la cultura gallega debe ser "una prioridad y un esfuerzo compartido entre administraciones e instituciones", así lo ha destacado en el primer pleno del año del Consello da Cultura Galega.

Allí, y acompañado del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha agradecido el trabajo del Consello, "protagonista en el ciclo de esplendor cultural sin precedentes que está atravesando la comunidad".

El presidente también se ha referido a la "vitalidad" de un sector que "sigue creciendo y que también es parte de la marca Galicia Calidade, impulsado por el talento de los creadores y creadoras gallegas".

De cara al 2026, el titular del Gobierno gallego ha deseado los "mayores éxitos" al audiovisual gallego en los premios Goya y también en los Óscar, a los que opta el film 'Sirat', de Oliver Laxe.

Además, en una nota de prensa el Gobierno gallego ha subrayado su trabajo en el campo cultural y se ha referido concretamente a la Lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia o al Pacto pola Lingua.