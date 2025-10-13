Rueda subraya que Galicia "cumple la ley" del aborto y rechaza entrar en "polémicas impulsadas por el PSOE"

El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha subrayado que Galicia "cumple la ley" del aborto y ha rechazado entrar en "polémicas impulsadas por el Gobierno y el PSOE para no hablar de las cosas que lo les interesan".

El máximo mandatario autonómico se ha pronunciado de este modo al ser preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunion semanal de su Gobierno por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que planteó su rechazo a crear el registro de médicos objetores que prevé la normativa.

Al respecto, Rueda ha sostenido que se trata "sin ninguna duda" de una polémica "impulsada por el Gobierno, por el PSOE, para no hablar de las cosas que no les interesa" y ha puesto como ejemplo de esta actitud la "retirada precipitada e inédita" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del acto que se celebró el domingo en el Palacio Real con motivo de los festejos por el 12 de Octubre.

"No les interesa hablar, no les interesa que se les pregunte por una serie de cosas", ha insistido para asegurar que no entrará "en este tipo de polémicas" y dejar claro que "Galicia cumple la ley y la va a seguir cumpliendo", por lo que elabora este registro.

"Mi responsabilidad es hablar de lo que se puede hacer en Galicia", ha sostenido para asegurar que "de lo que hagan otros" tienen que "opinar aquellos que toman esas decisiones".