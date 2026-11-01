Rueda traslada su pésame y "todo el cariño" a las familias de gallegos fallecidos y del resto de víctimas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se solidariza con las familias de las víctimas de Urda en su perfil de 'X', a 1 de noviembre de 2026. - X / EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha trasladado su más sentido pésame y "todo el cariño" a las familias de los gallegos fallecidos y del resto de las victimas del accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) el pasado miércoles tras un choque entre dos trenes.

"Siguen llegando noticias tristísimas de Urda", escribió en su perfil de 'X'. El mensaje está acompañado de una noticia que informa del fallecimiento de María Vázquez Nieto, una arquitecta de Cerdedo Cotobade (Pontevedra) de 42 años, identificada como una de las 69 personas fallecidas durante el siniestro.

"Desde aquí, mi más sentido pésame y todo el cariño para las familias de los gallegos fallecidos y del resto de las víctimas. Estamos con ellos, y con todos y cada uno de los afectados", concluyó el presidente de la Xunta.

FALLECIMIENTO DE MARÍA VÁZQUEZ NIETO

El fallecimiento de María Vázquez Nieto se conoció durante el sábado. Además, era hija de un exconcejal del PP de su localidad natal, Enrique Vázquez. Su cuerpo será trasladado a Galicia desde Madrid y será velada en su municipio natal, sin que hayan trascendido más detalles por el momento.

El siniestro ha dejado un balance provisional de 69 víctimas mortales y más de 200 heridos entre un total de 538 personas que viajaban en los trenes de Renfe e Iryo implicados en el accidente.