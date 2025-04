Rueda ve en algunas críticas al acto por el primer año de mandato "faltas de respeto" hacia los participantes

El presidente ironiza con las críticas: "Viendo lo que le molesta a la oposición, (...) casi me animaba a hacerlo más veces"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha denunciado que entre las críticas al acto celebrado el pasado martes en la Cidade da Cultura, para celebrar el primer año del nuevo mandato, hubo "faltas de respeto" hacia personas de la sociedad civil que participaron "voluntariamente" en el mismo.

Al ser preguntado por los medios este lunes, tras la reunión semanal del Consello, el titular del Gobierno autonómico ha defendido la celebración de este evento que arrancó con un formato similar a un 'show' televisivo en el que diferentes personas agradecían haber sido beneficiarias de ayudas y programas puestos en marcha por la Xunta.

Este acto recibió fuertes críticas de la oposición. Más allá de preguntar cuánto dinero público se invirtió en él, BNG y PSdeG lo llegaron a tachar de "propagandista" y a comparar con el 'NO-DO' franquista.

Preguntado al respecto, Rueda ha reconocido no tener el dato, aunque ha prometido que "se facilitará", y ha explicado que el acto sirvió para demostrar que su gobierno "cumple" y "puede dar cuenta a la sociedad civil" de ello.

Por ello, ha dicho no entender "qué molestó a la oposición", que "no estuvo allí porque no quiso". "Está muy bien no estar allí y luego protestar", ha apostillado.

"RENDIR CUENTAS" ANTE LA SOCIEDAD Y EL PARLAMENTO

En este sentido, ha pedido "respeto" para quienes participaron en este acto que, en sus palabras, sirvió para "rendir cuentas a la sociedad civil" antes de volver a "rendir cuentas esta semana" en el debate del estado de la autonomía que acogerá el Parlamento gallego entre este miércoles y el viernes.

"Si se va a repetir o no, no lo sé", ha respondido posteriormente, al ser de nuevo preguntado al respecto por los medios, tras lo que ha ironizado: "Viendo lo que le molesta a la oposición y lo mucho que hablan de él, pensando desde el punto de vista partidario, casi me animaba a hacerlo más veces, pero como presidente de la Xunta no tengo una previsión al respecto".