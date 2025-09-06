Rueda ve un "progreso" de la educación gallega en el abandono escolar y un "reto" en el "problema demográfico"

Reconstrucción de un aula gallega a inicios de los 2000, situada a la entrada del acto 'A educación que avanza para transformar Galicia', a 6 de septiembre de 2025. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un balance de los últimos 25 años de la educación en Galicia, ha destacado el "progreso" en la reducción de la tasa de abandono escolar y ha situado como "reto" lo que él entiende como un "problema demográfico".

El titular del Ejecutivo autonómico ha sido el encargado de clausurar un acto destinado a abordar la evolución de este ámbito en el primer cuarto de siglo, bajo el nombre de 'A educación que avanza para transformar Galicia'.

"Estos 25 años han sido una labor colectivo y es de agradecérselo a todo el mundo", ha trasladado en el encuentro, en el que han participado diferentes representantes del sector educativo y responsables antiguos y actuales de la Xunta.

Durante su intervención, el presidente ha aludidado al que, a su parecer, es uno de los principales "retos" a los que se enfrenta este ámbito de cara al futuro. "Tenemos un reto, por no llamarle un problema, que también es un problema demográfico. Galicia necesita savia nueva y, en este momento, tiene que venir especialmente de fuera. Y si viene de fuera y todas esas personas quieren integrarse, hay que darles una oportunidad", ha opinado.

En cuanto al repaso de los logros obtenidos, ha centrado su atención en la reducción de la tasa de abandono escolar, que, según mostró un vídeo proyecto al inicio del acto, se sitúa en un 10,8% y ha supuesta una reducción de ocho puntos entre el 2000 y el 2025. "Que progresáramos tanto en abandono escolar es tanto como dicir que el sistema educativo engancha", ha valorado.