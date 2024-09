Rueda vuelve a instar a Sánchez a convocar por la financiación para "hablar entre todos" sobre "lo de todos"

FERROL, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, quien demanda desde hace semanas una Conferencia de Presidentes para abordar la financiación autonómica, se ha reafirmado este jueves en que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, debería convocar a los mandatarios autonómicos para "hablar entre todos sobre lo de todos" y explicar "los repartos que está haciendo".

"Si no quiere hablar con todos es por algo. No es capaz de justificar que se está dando ya mucho a unos y nos está quitando a los demás", ha apuntado Rueda, quien aún tiene pendiente el habitual encuentro institucional con Sánchez post investidura, en la misma jornada en la que su compañera del PP, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a los mandatario autonómicos populares que no se sienten con el jefe del Ejecutivo central.

En declaraciones a los medios en Ferrol, Rueda, quien aún en la pasada jornada se reafirmó en que prefiere hablar "entre todos", ha insistido en esta idea y también ha apuntado que, "si va a haber más recursos", lo idóneo sería abordar "cómo hay que repartirlos". También ha instado a ver cuál será el origen de dichos recursos.

"Porque si van a salir de poner más impuestos, pues en fin. Si el señor Sánchez tiene que cobrar más impuestos para cubrir sus compromisos con Cataluña y la Generalitat, por supuesto que no es el camino", ha avisado.

Rueda ha pedido a Sánchez "respeto" a las comunidades y, tras recalcar que siempre reivindica una "claridad y transparencia que no está teniendo", ha insistido en que si lo que desea el mandatario estatal es "diálogo", debería convocar a sus homólogos autonómicos "cuanto antes" para "hablar entre todos" sobre "lo de todos" y garantizar "la igualdad".

No en vano, Rueda ha reiterado su temor hacia el sistema que "quiere instalar" Sánchez, con el que, bajo su punto de vista, "Galicia va a salir siempre perdiendo", por lo que "cuanto antes hay que rectificarlo".