Saleta Chao Rivas asumirá la Concejalía de Economía, Facenda e Personal, tras la renuncia de Manuel César

La futura concejala de Facenda, Saleta Chao, y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Saleta Chao Rivas, diputada del BNG en el Parlamento, asumirá la Concejalía de Economía e Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración Local, tras la renuncia de Manuel César Vila al cargo por "motivos personales".

En una rueda de prensa celebrada tras el pleno extraordinario en el que se ratificó la renuncia del edil, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha anunciado que será Chao Rivas quien asuma las áreas que ostentaba hasta ahora César Vila.

Una decisión que la regidora local ha justificado en que es la siguiente en la lista con la que concurrieron a las elecciones de 2023 y cuenta con una "importante" trayectoria política con experiencia como trabajadora en la administración local, de forma que "conoce la casa" municipal.

Asimismo, Sanmartín ha puesto en valor su papel como diputada y, concretamente, portavoz de Turismo del Bloque en el Parlamento gallego, donde ha llevado la voz de Santiago de Compostela y su comarca, "defendiendo sus intereses", en sintonía con las reivindicaciones, demandas y necesidades del Ayuntamiento.

"Creo que no hay ninguna duda de que todas estas cuestiones acaban demostrando que tienen un aval muy importante para afrontar justamente los retos de esta concejalía", ha afirmado, asegurando que es la persona "idónea" para asumir esta labor.

En este sentido, ha señalado que son áreas que cuentan con un cuadro profesional especialista, que se fue renovando y ampliando en los últimos años. "Hay ya pues mucho talento que está realizando una transformación importante en la maquinaria interna de todo lo que es administración local", ha apuntado.

Chao Rivas compaginará su trabajo como concejala en Raxoi con sus funciones como diputada parlamentaria --aunque no cobrará por el Parlamento--. Una decisión que ha defendido la alcaldesa exponiendo que no quieren renunciar a que siga poniendo voz a las demandas de la capital gallega en la Cámara autonómica.

"Creo que Saleta tiene más que demostrada su capacidad de trabajo, su energía, su fuerza, su ilusión. No queremos renunciar a que siga haciendo ese papel de defensa de los intereses de Santiago en el Parlamento", ha remarcado.

ILUSIÓN Y DEBERES

Por su parte, la nueva concejala ha expresado su "ilusión y nervios" por "volver a casa", ya que trabajó en la institución local durante un año, dentro del gabinete de la alcaldesa. "Estoy muy agradecida, muy honrada, la verdad es que no se me ocurre mayor privilegio que poder servir a los vecinos del municipio en el que resides", ha aseverado.

Al mismo tiempo, ha indicado que se trata de una "responsabilidad muy grande" e intentará contribuir "todo lo posible" en beneficio de la ciudad. Para ello, dará continuidad al esfuerzo asumido en 2023 por Manuel César y su equipo.

Saleta Chao ha comunicado que necesitará un período de adaptación para "hacerse" a las áreas asignadas, que, a su juicio son las menos "agradecidas" a nivel social. "Seguramente son las áreas menos agradecidas y apreciadas, desde el punto de vista social, pero desde luego son fundamentales", ha resaltado.

Igualmente, en su primera intervención ante los medios ha situado los principales desafíos que centrarán su trabajo en los próximos meses en las correspondientes áreas. En primer lugar, ha apuntado a la necesidad de retomar el diálogo con la representación sindical del personal municipal, para continuar mejorando las condiciones laborales de los empleados públicos.

A continuación, ha apostado por continuar impulsando la modernización administrativa, especialmente a través de la simplificación de los procedimientos y la mejora de la transparencia institucional.

En cuanto al apartado económico, la futura concejala del área ha destacado como prioridades consolidar las modificaciones introducidas en los sistemas internos de gestión: agilizar la tramitación de expedientes; y dar respuesta a la "emergencia habitacional", que es la "principal preocupación de la ciudadanía" actualmente.

En esta línea, ha reivindicado la necesidad de aumentar los recursos de los que dispone Santiago, con su condición de capital gallega, para prestar servicio a residentes y visitantes. "Sabemos que la administración local está profundamente infrafinanciada, algo que no decimos desde el Ayuntamiento de Santiago, es un sentir que se extiende", ha lamentado.

Por ello, la futura concejala de Economía ha avanzado que continuará reclamando una mayor financiación, a través del Estatuto de Capitalidad, e impulsando la implantación del impuesto sobre las estancias turísticas.

Con todo, su incorporación oficial al Gobierno local tendrá que esperar a que se concluya el procedimiento de admisión de actas, previsiblemente a finales de mes. Así, se espera que Saleta Chao tome posesión en el pleno del jueves 29 de octubre. Hasta ese momento la alcaldesa asumirá las funciones del área.